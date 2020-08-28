Блага Цивилизации: как отдельно взятый ЖК меняет характер Калининского района

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

- Семья - основа Цивилизации, - философски начинает экскурсию Михаил, сотрудник отдела продаж новостройки на пересечении улиц Объединения и Б. Хмельницкого.

Действительно, в ЖК Цивилизация застройщик постарался воплотить все мечты и пожелания семейных людей - как молодых, так и взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

- Взгляните, отсюда пять минут до соснового бора с прекрасным воздухом, аттракционами, конным клубом, лыжней, летним аквапарком. В шаговой доступности две школы, детсады, развивающие студии, бассейн для малышей. Рядом остановка общественного транспорта, крупные торговые центры - «Голден Парк», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Колорлон», разнообразие продуктовых магазинов. - Будущие новоселы окружили карту на стене помещения и внимательно рассматривают карту Цивилизации.

Мы - в офисе продаж нового ЖК комфорт-класса на улице Объединения. Михаил подробно рассказывает об особенностях новостройки.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

Комплекс девятиэтажный. Два здания будут расположены в форме буквы П. Между ними - просторный закрытый двор площадью 1,4 гектара, доступный только для жителей ЖК. Работа по благоустройству еще идет, но визуализации уже позволяют заглянуть в будущее: скоро здесь зазеленеют деревья, вырастут спортивные городки и детские площадки, появятся удобные зоны отдыха и большое игровое поле, протянутся широкие дорожки для пешеходов и велосипедистов. Комфортно, интересно и спокойно.

Простор и зелень, спорт и отдых

- Очень важно, что двор закрыт, территория охраняется и круглосуточно находится под видеонаблюдением, - комментирует наш гид. - Родители могут безбоязненно отпустить ребятишек во двор, благо он огромный и разноплановый: и дети, и взрослые здесь точно не заскучают. Хочешь - играй, хочешь - гуляй, хочешь - гоняй мяч или шайбу, занимайся на брусьях или преодолевай полосу препятствий.

Комплекс не случайно называется Цивилизация. Он - как обособленный остров комфорта внутри шумного мегаполиса. Цивилизованный и современный - с разнообразными удобствами для пользы и приятного досуга жителей.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

Предусмотрена в Цивилизации и собственная инфраструктура, которая обеспечит жителей всем самым необходимым. Первые этажи предназначены под магазины, уютные кафе, салоны красоты. Польза не только жильцам - весь этот участок Калининского района станет более цивилизованным, ухоженным и безопасным.

«Умные» планировки

Вместе с Михаилом мы отправляемся в подъезд одного из домов.

- Обратите внимание, входы в подъезды - без ступенек: это удобно и для пожилых людей, и для молодых мамочек. В подъездах есть помещения для колясок и велосипедов, чтобы жителям не приходилось поднимать их на этаж, - комментирует наш провожатый, подчеркивая, что будущие жильцы - преимущественно семьи. Для них Цивилизация - оптимальный выбор.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

Поднимаемся на этаж и заходим в квартиру. Перед нами кирпичные стены и огромные, выше человеческого роста, окна.

Кстати, сдаваться квартиры будут с чистовой отделкой: ровные стены, на полу качественная стяжка с тепло- и шумоизоляцией, хорошие входные двери - все готово к быстрому ремонту и въезду.- Площадь квартир - от 31 до 68 квадратных метров. Обратите внимание на хорошую высоту потолков - 2,68 метра. Планировки - с комфортной квадратурой и функциональным зонированием. В Цивилизации есть и популярные сейчас студии, и полноценные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, - продолжает Михаил. - Здесь, в трехкомнатной квартире, - большая кухня, две лоджии плюс французский балкон, два санузла. При желании из одного из санузлов можно сделать прачечную, гардеробную или просто убрать его, расширив жилое пространство. Есть квартиры с гардеробными. А на втором этаже ЖК можно приобрести квартиру с собственной террасой - редкая возможность круглый год отдыхать под открытым небом, не удаляясь от дома. Можно сделать здесь свою летнюю детскую площадку, разбить цветник, оригинально проводить семейные праздники...

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

Свет и воздух: окна - выше человеческого роста

Принцип планировки в домах Цивилизации - квадратные комнаты. Такие позволяют более легко варьировать интерьер и экспериментировать с расстановкой мебели. Еще одна деталь планировки - возможность изменить ее исходя из собственных задач. Не несущие кирпичные стены предоставляют жильцам отличный выбор: сохранить исходную конфигурацию квартиры или удалить стену, расширив пространство. Например, для создания просторной семейной гостиной.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

- Французское остекление балконов и лоджий - в пол. Благодаря этому внутри всегда много света. Визуально это заметно расширяет внутреннее пространство. Да это и просто красиво, - улыбается Михаил. - При этом большие окна хорошо сохраняют тепло в помещении. Кстати, подо всеми окнами располагаются радиаторы.И конечно, выразительная примета Цивилизации - панорамные окна (да- да, мы охотно возвращаемся к этой особенности планировки).

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

Большой площадью остекления отличаются в Цивилизации не только квартиры, но и подъезды. Роскошь, которую редко увидишь в современных домах класса «комфорт». Ну и конечно застройщик учел, что современный житель, скорее всего, является обладателем автомобиля: Цивилизация обеспечена большой бесплатной наземной парковкой для жителей, она расположена с внешней стороны периметра.

- Современным людям важно оставаться ближе к центру города. При этом хочется, чтобы и зелень за окном была, и место для машины, и детям во дворе безопасно. Вот мы и выбрали новостройку, которая всем этим требованиям соответствует. Решающим же фактором стала надежность застройщика. Мы выбирали того, у кого нет ни одного долгостроя, все объекты - качественные, заметные в городе и сдаются точно в срок, - поделился с нами покупатель-семьянин, который приехал в Цивилизацию, чтобы купить новую квартиру.Первая очередь Цивилизации сдается уже в этом году, и горожане охотно выбирают новое жилье. Время для покупки квартиры самое подходящее: цены в Цивилизации доступные, а на рынке недвижимости рекордно низкая в новейшей истории ставка по ипотеке.

Фото предоставлено пресс-службой ЖК «Цивилизация»

ул.Объединения, 102/4ЖК Цивилизация,

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Офис продаж застройщика:

(383) 249-25-01

Красный проспект, 200, оф.1110/3

Застройщик ООО «СД Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

НАША СПРАВКА

ЖК Цивилизация входит в девелоперское портфолио бренда «Сибирь Девелопмент», известного на строительном рынке Новосибирска

с 2005 года. В списке проектов «Сибирь Девелопмент» такие известные горожанам жилые комплексы, как ЖК Заельцовский

на улице Дуси Ковальчук, ЖК Prime House на площади Кондратюка, ЖК Форест, ЖК Орленок, ЖК Classic на улице Д. Донского.

Узнать о наличии квартир в ЖК Цивилизация можно по телефону офиса продаж застройщика (383) 249-25-01.

цивилизация-жк.рф

Застройщик ООО «СД Строй». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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