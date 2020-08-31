Эта линза будет всегда с тобой

Врач-офтальмолог Илья Богуш провёл тысячи операций на глазах. Фото предоставлено клиникой "Эксперт Зрения"

В специализированной клинике лазерной коррекции зрения «Эксперт Зрения» запись на несколько недель вперед, хоть открылась она совсем недавно. Дело в том, что здесь установлено высокоточное оборудование, с помощью которого улучшают зрение, а врачи давно известны в городе, пациенты охотно рекомендуют их друг другу. Стаж ведущего специалиста клиники, врача-офтальмолога высшей квалификационной категории Ильи Богуша больше 30 лет. Кандидат медицинских наук провел тысячи операций на глазах. Он подробно рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о том, как проводится диагностика глаза, как испаряется роговица под воздействием лазера и почему клиенты возвращаются в «Эксперт Зрения» с улыбкой.

О методе диагностики

В лазерной коррекции зрения правильная диагностика является очень важной деталью. Под словом «правильная» мы подразумеваем, что выполняются все необходимые измерения и исследования с целью выявить скрытые, на первый взгляд, состояния, при которых операция нежелательна. Определившись с безопасностью, мы переходим к точности. И здесь «правильность» диагностического подхода также играет ведущую роль. Для всего этого у нас есть оборудование мирового уровня, и применяем мы его по единственно верному алгоритму подготовки к лазерной коррекции.

Если проверка зрения подтвердила, что требуется коррекция и противопоказаний для этого нет, пациентам предлагают процедуру лазерной коррекции - Ласик. После этой операции меняется форма роговицы, точнее - степень ее выпуклости.

Если пациент не жалуется на зрение, это не значит, что никаких сюрпризов при обследовании ждать не стоит. Фото предоставлено клиникой "Эксперт Зрения"

Об испарении роговицы (или лазерной коррекции) ради остроты зрения

Задается план коррекции для эксимер-лазера, оборудование само рассчитывает параметры его воздействия. Пациент ложится на операционный стол, лазер начинает работу.

Под направленным лазерным лучом часть ткани роговицы просто испаряется. При этом нагрев глаза минимален, испарение условно холодное. Такая технология применятся, потому что воздействие высоких температур приводит к помутнению роговицы. Этот метод хорош еще и тем, что создает минимум ответной реакции у организма.

Во время операции веки фиксируются, так как глаз должен быть всегда открыт. При этом он постоянно увлажняется специальным раствором, похожим на слезную жидкость.

Сама операция по коррекции зрения проходит быстро. Лазер работает 5 - 30 секунд, ведь все уже настроено, алгоритм предопределен, параметры изменения роговицы заданы. Многие пациенты часто даже не понимают, что произошло. Процедура проведена. Остается только деликатно смыть продукты испарения.

Итак, операция закончена, форма роговицы глаза - радиус ее кривизны - изменена. Это чем-то похоже на принцип действия контактной линзы, которая тоже имеет свою форму. Разница в том, что линзу накладывают на роговицу, а при Ласик, наоборот, с роговицы убирают лишнее, чтобы придать ей нужную форму. Получается, что естественная линза теперь всегда с человеком.

Скорректированная по методу Ласик (лазерный кератомилез) роговица держит форму более 25 лет.

Как правило, сама операция длится не дольше минуты. Фото предоставлено клиникой "Эксперт Зрения"

Об улыбающихся после операции пациентах

Вот и все. Больше не нужны ни очки, ни линзы. Можно отдохнуть в комфортной комнате релаксации и отправляться домой.

На следующий день после операции у пациента плановый осмотр. Процесс реабилитации длится месяц. Нужно закапывать увлажняющие капли и первую неделю - лекарство. Все препараты в «Эксперте Зрения» и инструкции по применению выдаются сразу же после операции. Это стандарт клиники.

Так как после операции роговица на время теряет чувствительность, очень рекомендуется в течение недели носить защитные очки. Они защитят глаза от попадания пыли и прочих инородных тел, которые обнаружатся не сразу и при этом могут быть опасными.

Еще один визит к офтальмологу следует нанести после окончания срока реабилитации, через месяц. Пациенты знают, что в клинике «Эксперт Зрения» они окружены заботой и вниманием, и с улыбкой на лице приходят на повторный прием. Ведь зрение вернулось меньше чем за минуту, и больше не нужно искать на прикроватной тумбочке очки или линзы. И главное - скорректированная роговица держит форму более 25 лет, а восстановление проходит комфортно, без сложных процедур.

Сегодня лазерная коррекция зрения стала доступной процедурой. В сентябре и в связи с открытием в клинике «Эксперт Зрения» будет действовать специальная цена 12 500 рублей на коррекцию одного глаза.

Клиника лазерной коррекции «Эксперт зрения»

ул. Кирова, 32

Тел. +7383-202-1375

www.expertzrenia.ru

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