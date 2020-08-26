«Умное» покрытие и двойная песочница

Салов, Митряшина: Депутаты уверены, что проект «Территория детства» нужно обязательно продолжать. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Хорошая новость для мам и пап, которые живут в микрорайоне Волочаевский: там построили новый детский городок. Появился он в рамках проекта «Территория детства» партии «Единая Россия» и стал уже вторым в городе игровым комплексом, который оборудовали этим летом (первая площадка расположена по адресу: улица М. Горького, 95).

- Поздравляю жителей микрорайона Волочаевский с появлением новой детской игровой площадки. Очень рада, что мне и моим коллегам, депутатам Николаю Мочалину и Игорю Салову, удалось включить в партийный проект «Территория детства» появление площадки именно здесь, во дворе дома № 27 по Гусинобродскому шоссе. Это стало возможным благодаря местным жителям - именно они пришли к нам и сказали, где нужно поставить площадку. Спасибо администрации района, помогавшей с местом размещения, и подрядчикам, качественно выполнившим все работы. Это очень важный и нужный проект для людей, для партии, для всех. Он был рассчитан на два года, но очень надеюсь, что его продлят, - отметила депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина.

Кстати, 16 лет назад, в 2004 году, по просьбе своих избирателей на этом же месте детскую площадку построил депутат Совета депутатов города Новосибирска Николай Мочалин. Однако за столько лет она пришла в негодность: турники и качели обветшали и стали по-настоящему опасными для детей.

- В середине июня этого года мы решили менять площадку. Старая представляла собой просто груду железа, опасную даже для взрослых. Написала всем, кому только можно, с просьбой помочь. Откликнулись депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов и Екатерина Митряшина. Уже через два дня приехали рабочие, снесли старую конструкцию, начали ставить новую, - пояснила местная активистка Наталья Камболина.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Детский городок построили буквально за месяц. На площади более 300 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием разместились двойная песочница, три вида качелей, карусель, детский аттракцион «Тоннель». Также здесь обустроили газоны, установили ограждения, парковые диваны и урны. Обошлась новая площадка в 2 миллиона рублей.

- Здесь использованы самые современные материалы, надежные игровые формы. Спасибо подрядчику - постарался. Спасибо общественникам, сориентировавшим нас, что именно им нужно. На это потребовалось много средств, ведь запросы у жильцов разные: озеленение, детские площадки, спортивные объекты. То, что здесь полностью демонтировали старую детскую площадку и поставили новую, говорит о качестве работы депутатов. Считаю, эту программу необходимо продолжать, пока все дворы Новосибирска не будут благоустроены, - подчеркнул депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов.

После праздника ребятишки опробовали детскую площадку, и маленьким новосибирцам все понравилось! На этом работа не завершена: всего в 2020 году в городе будет открыто 27 подобных площадок.