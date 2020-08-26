Как помочь бизнесу выйти на зарубежную орбиту

Руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области Сергей Иванов. Фото: Евгения МОРЕВА

- Сергей Анатольевич, расскажите, какие события поспособствовали созданию вашего центра.

- В 2011 году Минэкономразвития РФ была разработана дорожная карта по поддержке экспорта в Российской Федерации. И в рамках этой дорожной карты одним из пунктов было образование региональных центров поддержки экспорта. Департамент промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области принял решение о создании Центра поддержки экспорта (далее - Центр, ЦПЭ), который был создан как структурное подразделение государственного унитарного предприятия Новосибирской области. Все прошедшие годы Центр работал и функционировал. С января 2020 года Центр перешел в структуру «Мой бизнес».

- Каковы основные задачи Центра поддержки экспорта Новосибирской области?

- Центр оказывает услуги малому и среднему бизнесу в Новосибирской области: консультации, обучение, перевод сайтов, услуги по участию в выставках и бизнес-миссиях. Основная задача Центра - содействие выводу продукции МСП на экспорт. ЦПЭ также предлагает услуги по обучению. В 2017 году на базе центра устраивалась школа. В 2019 году Центр апробировал программу акселерации - обучение и сразу практика. Также ЦПЭ организует бизнес-миссии. Они направлены на проработку сначала «холодных», а затем «теплых» контактов. Например, для трех новосибирских компаний мы находим не менее 15 зарубежных и за границей организуем с ними встречу. Как правило, по результатам бизнес-миссий заключается больше контрактов, чем после бизнес-выставок. По регламенту работы Центр привлекает исполнителей для проведения мероприятий. Это специализированные организации, имеющие квалифицированный персонал. Всего Центр организует и проводит порядка 70 мероприятий в год.

- Расскажите про выставки. Какова их бизнес-кухня?

- Центр закупает площади на международных выставках, где не менее 20% участников из-за рубежа, набирает команду из Новосибирской области, готовит стенд с продукцией. Компании презентуют себя сами. Наша миссия - организовать для новосибирских производителей как можно больше контактов с потенциальными покупателями из-за рубежа. В этом плане еще одно значимое мероприятие - конференция по экспорту в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

- На чем предпринимателю надо делать акцент? На пиаре, качестве, яркой упаковке?

- При выходе на зарубежный рынок необходимо учитывать различные моменты. Например, у китайцев совершенно иные требования как к вкусовым качествам, так и к упаковке товара. В тренде будет мороженое со вкусом рыбы, например. И это тоже надо учитывать!

- Расскажите реальные истории успеха, когда кто-то из Новосибирска покорил зарубежный рынок.

- С начала года 32 новосибирские компании заключили экспортные контракты при поддержке Центра. Например, компания «Шапки и шляпки», которая шьет в том числе детские головные уборы. Наш Центр помог организации с сертификацией, в прошлом году компания прошла программу акселерации на базе нашего Центра. Благодаря этим услугам бизнесу удалось выйти на зарубежный рынок. Фабрика натурального мороженого «Купино» благодаря многолетнему сотрудничеству с ЦПЭ поставила за рубеж более 120 тонн готовой продукции. Даже несмотря на пандемию, компании после открытия границ удалось осуществить отгрузки продукции в короткие сроки. ООО «МедиКрафт» при поддержке ЦПЭ посетило международную выставку «Здравоохранение TIHE-2019» (Узбекистан, г. Ташкент), что позволило предприятию реализовать 12 экспортных контрактов в 2020 году в Узбекистане и Казахстане на сумму более 200 тысяч долларов США. Также Центр активно сотрудничает с группой компаний «Био-Веста». В этом году в связи с пандемией люди стали больше заботиться о своем здоровье, и экспорт Биовестина вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ООО «ВАКИО» приняло участие в акселерационной программе «Формула сибирского экспорта», что поспособствовало выходу компании на международные рынки и заключению 5 экспортных контрактов в Казахстане и на Украине. ООО «Сибирский электротехнический завод» посетило Белорусский промышленный форум «Тяжелая промышленность» (Беларусь, г. Минск). По результатам форума в 2020 году были заключены 9 экспортных контрактов с белорусскими компаниями.

- Радует, что многие остались на плаву, несмотря на пандемию. А на работу вашего центра коронавирус повлиял?

- Пандемия наложила свой отпечаток на деятельность ЦПЭ, но тем не менее работа продолжается. У нас есть такие услуги, как сертификация товаров, перевод сайтов, их модернизация, защита патентов, перевод коммерческих предложений, поиск партнеров, размещение на маркетплейсах. Сейчас, так как выездные мероприятия невозможны, Центр сконцентрировался на таких услугах для новосибирского малого и среднего бизнеса, как онлайн-торговля, маркетплейсы и поиск партнеров. Организуются вебинары с иностранными компаниями, переговоры и т. д.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Центр работает по определенному регламенту - в рамках 209-го федерального закона, 594-го приказа и 702-го приказа Минэкономразвития РФ. Планы составляем на основе тех заявок, которые собираем в течение года от бизнес-компаний. Если одна организация считает, что хорошо бы запланировать какую-либо выставку, и такую же выставку хотят еще две компании, Центр обязательно ее проводит.

- Какие планы и цели у вас на этот год?

- В связи с пандемией мы корректируем наши планы, но тем не менее выставки пока оставляем. Например, из Узбекистана пришла информация, что в ноябре состоится выставка. Однако в основном на ближайшее время планируем продвижение на маркетплейсах, помощь по сертификации продукции, поиску партнеров. Более долгосрочных планов Центр поддержки не строит, используем планирование на год.

Только цифры

Каждый год в Центр поддержки экспорта Новосибирской области обращаются более 300 уникальных компаний. Всего обращений, включая те, когда организации просто интересуются работой центра, более 1000. Все услуги центра тем или иным образом ведут к заключению контрактов. В последние годы Центру выделяются средства порядка 60 - 70 миллионов рублей. Например, только стенд на международной выставке обходится в 700 - 900 тысяч рублей, много средств уходит на транспортировку, организацию и так далее. Ежегодно центр проводит около 70 мероприятий.