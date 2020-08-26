Вторая жизнь ДК «Академия»: пока больше вопросов, чем ответов

Во время тренировки. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мэрия Новосибирска вместе с гражданами и профессиональными архитекторами ищет способ спасения уникального по своей истории и роли сооружения.

Дух места - не выдумка

Дому культуры «Академия» почти 60 лет. Его построили как широкоформатный кинотеатр, который Лаврентьев назвал «первой радостью приобщения аборигенов к цивилизации». Но за все время существования ДК «Академия» ни разу капитально не ремонтировали. Здание износилось уже на 66 процентов. По словам архитектора Натальи Багровой, ректора НГУАДИ, когда износ сооружения достигает 70 процентов, встает вопрос об экономической целесообразности поддержания, реконструкции или модернизации помещений.

- Безусловно, реконструкция ДК «Академия» представляет собой уникальную проектную ситуацию, - считает профессор Наталья Багрова. - Мы работаем в реликтовой верхней зоне Академгородка, которая представляет собой прекрасный, уникальный, прежде всего средовой объект. Очень часто жители Академгородка говорят о духе этого места. Это такая философская категория, но мы видим реальные основания для этого. В свое время Генеральный план развития Академгородка получил Гран-при, золотую медаль на Всемирной выставке в Монреале. Это был архитектурный прорыв. Проект не был реализован до конца, но он заложил очень интересный культурный код на этой территории. И сегодня архитекторы со всего мира ездят и смотрят на Академгородок именно как на уникальный архитектурно-средовой объект. Поэтому, когда мы говорим о ДК «Академия», мы не можем ограничиться одним зданием. Речь идет, например, о том, какова будет перспективная роль и место этой части Академгородка. Наша задача - не погубить неповторимый дух и атмосферу, которые годами создавались там, были заложены основателем центра науки Лаврентьевым и поддержаны его единомышленниками.

Много всего и ни одной реконструкции

Попытка спасения ДК «Академия» была предпринята еще в 2007 году. В то время здание находилось на балансе Сибирского отделения РАН, которое нашло для этого инвестора. Но реконструкция не состоялась. Спустя пять лет был подготовлен проект, который, в отличие от первого, понравился руководству Дома культуры.

- Мы очень долго тогда работали с архитекторами, - вспоминает директор ДК «Академия» Ирина Спицына, которая уже 18 лет возглавляет Дом культуры. - В новом проекте были предусмотрены все возможности того, чего мы сейчас не имеем. И хореографический класс, и хоровой, и замечательный киноконцертный зал... Словом, все необходимое.

В том же 2012 году СО РАН передало ДК «Академия» в собственность муниципалитета. Однако примыкающая к Дому культуры земля все еще находилась в федеральной собственности. Это и стало камнем преткновения - с 2014 года проект заморозили.

Летом 2020-го вокруг ДК «Академия» началась новое движение. Дом культуры едва ли не первой строкой вошел в программу развития «Академгородок 2.0». В августе состоялись несколько открытых семинаров, посвященных реконструкции здания.

- Мнения разделились, - рассказывает хозяйка ДК «Академия» Ирина Спицына. - Одни считают, что нужно сохранить Дом культуры в прежнем виде, только отремонтировать. Другие - что содержать старое здание экономически невыгодно, лучше построить новое, сохранив его облик. Третьи убеждены, что сооружение это стандартное и не представляет исторической ценности, поэтому новое современное будет еще лучше вписываться в ансамбль Академгородка, как вписался новый корпус НГУ. Некоторые опасаются, что если старый Дом культуры снесут, то на его месте возведут все что угодно, но только не учреждение культуры.

По словам Ирины Владимировны, в ДК «Академия» работают 26 творческих коллективов, в построенном как типовой кинотеатр здании для них слишком мало места.

- Все наши коллективы, 10 из которых народные и один образцовый, привыкли к этому зданию. Но когда проходят фестивали, концерты, там просто яблоку негде упасть, переодеваться негде. Стесненные условия - это первое, о чем нам хотелось бы забыть благодаря реконструкции, - говорит директор.

Столкновение мечты и реальности

Практически каждый год в ДК «Академия» делают внутренний ремонт и что-нибудь улучшают. Установили новый 3D-экран, новую киноаппаратуру, заменили кресла на собственные средства ДК, отремонтировали холл. Однако вся «коммуналка» уже пришла в негодность. В двух репетиционных комнатах зимой включают обогреватели, которые так шумят, что мешают вокалистам и хоровикам. Фасад здания сильно обветшал, витражи не держат тепло, а на замену надо более 2 миллионов рублей. Как видит реконструкцию Дома культуры директор, учитывая весь этот ком проблем?

- Я коренной житель Академгородка и в Доме культуры работаю около 30 лет. Я очень люблю ДК «Академия» и очень беспокоюсь о его будущем, - уверяет Ирина Спицына. - Но я и хороший хозяйственник, реалист. Сохранить совсем старое и просто сделать капремонт - это самый последний вариант. Мы не сможем дальше широко развиваться в этом здании, не сможем привлекать новые коллективы. У нас, например, очень много желающих, которые хотели бы попасть в танцевальные коллективы, а мы не можем их пригласить, потому что помещение 30 квадратных метров - вмещаются только 15 человек. Площадь Дома культуры - 2100 квадратных метров, из них приличную часть занимает кафе. Сколько нам нужно еще? Думаю, в идеале 5500 - 6000 «квадратов» будет достаточно.

Ирина Владимировна добавляет, что хочет, чтобы здание было реконструировано за счет бюджетных средств - без привлечения частного инвестирования.

- Потому что это долгая аренда, дополнительные площади, которые попросит инвестор, - объясняет она. - Если жители Академгородка категорически против огромного здания, то отдавать дополнительные площади кому-то еще было бы нечестно.

Сибиряки любят ДК «Академия». Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

В поисках консенсуса

Директор ДК «Академия» Ирина Спицына призналась, что боится размышлять и рассуждать на тему обновления Дома культуры, потому что каждый год слышит про реконструкцию, которая так и не начинается. Однако препятствия с точки зрения финансирования или земельных отношений, похоже, устранены. В июле земля вокруг Дома культуры была передана из федеральной собственности в городскую. Таким образом, появилась возможность сделать новый проект.

- Как только был урегулирован вопрос с землей, мы стали обсуждать тему с жителями Академгородка. Провели первое выездное совещание. Сделали срез направлений и вели по ним обсуждения. Мы увидели концепцию, которую подготовил сам Дом культуры. Также прошла профессиональная сессия, в которой участвовало архитектурное сообщество. Я очень благодарна ректору НГУАДИ Наталье Багровой, которая вела ее. Она тоже, как и все мы, очень заинтересована в том, чтобы было принято правильное решение, - добавляет Ирина Спицына. - Очень здорово, что нам помогает Анастасия Близнюк, создатель Интегрального музея-квартиры Академгородка, которая является как бы хранителем истории научного центра. Мы попросили Анастасию подготовить еще и социологические исследования на предмет того, как видят жители Академгородка развитие Дома культуры.

В ближайшее время будет сформировано техническое задание жителей Академгородка. На его основании будет проходить архитектурный конкурс. Возможно, международный, если это одобрят граждане.

- Каким будет ставший историей Дом культуры «Академия», сегодня говорить еще рано, - отметила вице-мэр Анна Терешкова. - Но судьба его и атмосфера очень многим небезразличны, поскольку связаны с уникальной историей научного центра. Но мы надеемся, что придем к консенсусу. Поэтому и проводим все эти мероприятия в надежде найти единое решение, которое выработают сами жители Академгородка.