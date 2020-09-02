«Мама жалеет, что сожгла его письма»: сибиряк ищет биологического отца, которого никогда не видел

Михаил хочет познакомиться с биологическим отцом. Фото: личный архив героя

32-летний Михаил уже несколько лет ищет своего биологического отца Алексея Горина. Мужчина с самого детства подозревал, что его воспитывает чужой человек, но не поднимал тему, чтобы не ранить родственника. После смерти отчима решился на откровенный разговор с мамой, которая и рассказала правду. Почему у мамы Михаила не сложилось с его отцом и хочет ли она, чтобы сын нашел родную кровь, — в материале КП-Новосибирск.

Людмила познакомилась с Алексеем в поезде Ташкент — Новокузнецк. Она возвращалась от родителей в город Киселевск, а он, молодой студент, ехал в Новокузнецк сдавать сессию. Парень тогда обратил внимание, что у них с Людмилой одинаковая дата рождения. Так между попутчиками и завязался разговор.

— Мама в то время только отошла от горя. Она в один момент потеряла первого мужа, он покончил собой, и сына, который попал под троллейбус. Мой папа был женат, у него росли две дочки. Как говорит мама, он влюбился в нее по уши. Вот такой вот купейный роман, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Рених.

Людмила тогда не оставила Алексею никаких данных о себе. Просто сказала, возле какого магазина живет. Приложив кучу усилий, влюбленный студент нашел попутчицу. Отношения закончились тем, что женщина забеременела.

— Папа, когда узнал, что у него будет сын, решил разводиться с женой. А мама была против — не хотела рушить семью, и ей удалось спрятаться от него. Она с подругами квартирами поменялась. На старый адрес долго приходили письма от папы, но она их сжигала, — говорит сибиряк.

Когда Мише был год, его мама второй раз вышла замуж и родила еще одного ребенка. Отчим старался воспитывать обоих детей как родных. Внимания и заботы было предостаточно, но маленький Миша считал, что его обманывают.

— Мне всегда казалось, что мой папа мне не родной. Это проявлялось в разных мелочах. К примеру, если мы с братом нахулиганим и он пойдет просить прощения за нас, то все будет хорошо. А если я пойду извиниться, то нас не простят, — вспоминает Михаил.

Сомнения парня подтвердились в 14 лет. Тогда бабушка мальчишки случайно болтнула лишнего и сказала, что сейчас Мишу воспитывает неродной отец. Школьник сделал вид, будто пропустил эту информацию мимо ушей, но всегда помнил об этом.

— Отчим умер три года назад. Тогда я и решил, что хочу найти биологического отца. Пришел к маме и попросил, чтобы она мне все рассказала. Сначала она отпиралась, а потом не смогла сдержаться и высказалась. Она до сих пор жалеет, что сожгла все письма от отца, — добавляет сибиряк.

Людмила только сейчас поддержала Михаила в поисках. Парень пытался сам найти родную кровь: пробивал через социальные сети, ходил в институт, где учился Алексей, но все бесполезно.

— Я не собираюсь прекращать поиски. Очень хочу встретиться с отцом и узнать, как он сейчас. Услышать его версию романа с моей мамой. Да и с другими родственниками тоже не против познакомиться и поддерживать общение, если они захотят, — объясняет Михаил.

Уважаемые читатели, если вы узнали человека на фотографии и вам что-то известно про Алексея Горина, который родился 23 марта 1963 года, ранее проживавшего в пригороде Ташкента, просим сообщить в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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