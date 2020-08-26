Русский «Форсаж»: безработные автослесарь и сторож прославились благодаря сходству с Полом Уокером и Вином Дизелем

Влад и Гена - русские двойники актеров «Форсажа». Фото: личный архив.

Ютубер, у которого более 5 миллионов подписчиков, пригласил в столицу для съемки роликов двойников персонажей «Форсажа». Так у безработных парней появился реальный шанс стать знаменитыми. Сибиряк Влад Деморчук рассказал КП-Новосибирск о встрече с приморским Вином Дизелем и о своих «звездных» друзьях.

Всего пару месяцев назад 26-летний новосибирец Влад скучал без работы и даже не думал, что его жизнь так круто изменится. Сибиряк всеми силами старался затесаться в шоу-бизнес или киноиндустрию, когда люди стали замечать его похожесть на погибшего в аварии американского актера Пола Уокера. Но именитые режиссеры предложений сниматься в кино не присылали, да и Голливуд интереса к двойнику пока не проявил. И вдруг звонок из Москвы. Так Влад отправился покорять столицу.

Разве не похожи? Фото: соцсети.

ЗВЕЗДА ИЗ ТРУЩОБ

Деморчук родился в пригороде Новосибирска — Искитиме. Еще там, в школе, одноклассники стали замечать сходство Влада с известным красавчиком-актером. В армии парня тоже частенько называли Полом и подшучивали, что он звезда «Форсажа». Но сибиряк не мог придумать, какую пользу в жизни ему извлечь из этой похожести. Все получилось само собой. Влад стал фотографироваться с машинами, копируя кадры из популярного фильма, и люди начали на него подписываться в «Инстаграме». Но хотелось и другого сходства, поэтому парень решил бросить работу грузчика и переквалифицировался в автослесаря. Ведь герой Уокера — Брайан О'Коннер — был не просто хорошим гонщиком, но и разбирался в тачках.

Сибирский Пол Уокер уже не хочет быть автослесарем. Фото: личный архив.

— Я устроился автослесарем к ребятам из интернет-проекта «Гараж 54», мы снимали ролики для YouTube-канала с разными автоэкспериментами, я помогал им, — рассказал КП-Новосибирск Влад.

Но работа в «Гараже» была больше черновой, а не медийной, поэтому сибиряк решил искать другие варианты. И как раз раздался звонок от Гордея.

МНОГОДЕТНЫЙ «ВИН ДИЗЕЛЬ»

Еще один двойник героя из популярного «Форсажа», похожий на Вина Дизеля, живет в других трущобах — приморских. 25-летний Геннадий (он почему-то не афиширует свою фамилию и хранит ее в тайне) работал сторожем в дачном поселке. У него трое маленьких детей.

После того как подписчики Гены посмотрели в соцсетях видео, где он попытался скопировать Доменика Торетто, признали в нем точную копию голливудского артиста. Начитавшись комментариев, парень даже побрился налысо, чтобы усилить сходство с Дизелем. А потом пошел в тренажерный зал, чтобы подкачаться.

Русский Дизель из Приморья. Фото: соцсети.

— За полтора месяца после первой публикации в СМИ все как-то быстро завертелось. Я уволился с должности охранника и начал двигаться в другом направлении. У меня даже менеджер появился, — поделился с КП-Новосибирск Гена.

Приморец создал свой канал на YouTube, где позиционирует себя русским Дизелем, стал активно снимать ролики, и его заметил режиссер… Правда, якутский и начинающий. Он снял приморскую звезду в своем комедийном боевике «Брат по крови» как раз в роли Вина Дизеля.

— Дима Гордей прочитал про меня в «Комсомольской правде», и во время его поездки во Владивосток мы встретились. Он предложил сотрудничество, — благодарен «Комсомолке» русский Дизель. — Я не стал отказываться от проекта Димы, тем более в Москве у меня уже были заказы на рекламные ролики.

Дима и Гена подружились и снимают новый проект. Фото: личный архив.

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Благодаря столичному ютуберу двойники все-таки встретились. Ребята уже общались в социальных сетях, но у Влада не было денег на перелеты по стране. Известный блогер оплатил все расходы.

Теперь начинающие звезды-двойники привыкают к вспышкам фотокамер и учатся создавать качественный контент. Для Геннадия из Приморья это очень полезный опыт, так как он со своим менеджером задумал снимать автобиографический сериал для YouTube-канала. Да и в будущем «Торетто» планирует перебраться из глубинки в столицу. Семейная жизнь у русского Дизеля после всех этих медийных активностей как-то сразу разладилась, поэтому в маленьком поселке Кипарисово парня больше ничего не держит.

Ютубер Дима Гордей организовал двойникам личную встречу. Фото: личный архив.

Цепляется за новые возможности и новосибирский двойник Пола Уокера. Парень тоже мечтает осесть в столице и стать знаменитым.

— Мы снимаем тут русский «Форсаж». Более подробно не могу рассказать, контент еще не готов, — говорит Влад Деморчук. — Рад, что познакомился с Геной. Он отличный парень. Будем еще много роликов снимать вместе. Я хочу двигаться в этом направлении — работа автослесаря мне теперь неинтересна.

Между тем подписчики, хоть и признают сходство русских ребят с американскими актерами, советуют им набрать массу и подкачаться. Кто знает, может и в реальный «Форсаж» позовут?..

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