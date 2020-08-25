Радиомарафон ко дню экологического долга

Рассказываем, как снизить экологический ущерб на примере простых вещей

22 августа во всем мире отметили Международный день экологического долга. Этот день наступает в разные даты, в зависимости от того, с какой скоростью население Земли расходует природные ресурсы, которые планета может восстановить за год. Например, в 1970-ом году День экологического долга отмечали 23 декабря. Ну а в прошлом, 2019 году на месяц раньше – 29 июля. За счет удалось «сэкономить» целый месяц в 2020?

- К сожалению, это произошло ценой большого социального и экономического шока, - объясняет Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы. - Мы несколько месяцев сидели дома, никуда не летали, не пользовались общественным транспортом. Но даже так мы выиграли лишь один месяц. Поэтому быстро и кардинально изменить ситуацию не получится – необходимо искать новые модели производства и потребления.

Сократить экослед помогает переработка

Померять экологический след можно за счет выбросов СО2 – они есть и у большого завода, и у домохозяйства, и у банки пива. Заботясь об окружающей среде, нужно выбирать наиболее бережные варианты производства и потребления, конечно, подходить к вопросу комплексно.

- Выбросы СО2, парникового газа,аукнутся нам не прямо сейчас, а через пару десятилетий, – уверен Михаил Бабенко. – Сейчас у нас общество перепотребления, и почти 30 процентов всей продукции попадает в мусор - что-то пропадает на стадии производства, что-то на стадии транспортировки, из магазинов из-за просрочки, и просто их наших холодильников. Поэтому просто запретами проблему не решить, нужно искать новые модели потребления и производств.

Так, эксперты подсчитали, что почти 40 процентов от всего объема выбросов парниковых газов в производстве приходится на упаковку. Поэтому, чтобы снизить вред окружающей среде, стоит не только сдавать пустую тару в переработку, но и при покупке выбирать те бренды, которые заботятся об окружающей среде и стараются свести к минимуму экослед своих продуктов при производстве.

- Мы сокращаем экослед пива по всей цепочке жизненного цикла продукта – как говорится, от поля до бокала, от выращивания экологически чистых сортов пивоваренного ячменя до сокращения экоследа производства и сбора и утилизации отходов упаковки, - рассказывает Павел Арбатский, менеджер по рециклингу филиала «Балтика-Новосибирск» пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup. – Например, только в прошлом году мы вместе с партнерами собрали и отправили на переработку более 100000 тонн пластика, алюминия, стеклобоя и картона. А в мае наша компания объявила об обязательстве обеспечить сбор и утилизацию не менее половины всей выпускаемой нами на рынок упаковки к 2022 году.

Для этого в одной только Новосибирской области было установлено 170 контейнеров для сбора и переработки отходов в рамках проекта«Принеси пользу своему городу».И программа оказалась довольно действенной – например, всего в Сибири установлено 300 таких контейнеров, и за прошлый год только тут мы направили на переработку более 1,5 тысяч тонн пластика и 2 тысячи тонн картона, - приводит цифры Павел Арбатский.

Сибирские морозы в помощь экологии

Прогресс в области экологии отмечают и эксперты – например, часть глобальных проблем уже практически удалось побороть:

- Например, озоновые дыры – человек повлиял на них в 60-е годы, и,судя по нынешним трендам, где-то к 40-м годам этого века все вернется на круги своя, - уверен климатолог Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. - То же самое с пластиком – проблема возникла лет 30 назад, когда научились производить наидешевейший пластик в огромных количествах, и, будем надеяться, еще лет через 30 мы с этим совладаем. Так же это было когда-то и с кислотными дождями. Сейчас появляются новые технологии, возобновляемые источники энергии становятся доступнее, и многие страны уже близки к тому, чтобы полностью перейти на их использование.

Одна из таких технологий используется на заводах компании «Балтика» - это современные биологические очистные сооружения. Они не только очищают сточные воды перед их передачей в коммунальную инфраструктуру, но и вырабатывают биогаз, который затем используется для работы котелен. Это позволяет не только исключить выбросы, но и сокращать закупки природного газа заводами - примерно на 8 процентов.

- Другие инновационные решения подсказаны самой природой, - рассказывает Павел Арбатский. – Например, это технологиидрайкулинга, которые позволяют использовать естественный холод для охлаждения продукции в процессе производства. Такие технологии оказались максимально результативны в холодной Сибири, ина нашем филиале «Балтика-Новосибирск»холодильно-компрессорное оборудование, которое обеспечивает холодом процессы брожения, зимой практически полностью отключается. А вместо этого за холод отвечает морозный сибирский воздух.

В итоге, можно надеяться, что, последние разработки и общие усилия производителей и всех нас позволят в следующем году отодвинуть Всемирный день экологического долга еще хотя бы на неделю. И сделать это не так сложно, как кажется – главное, начать ответственно относиться к своему потреблению.