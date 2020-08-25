Общественная палата займется «Правом на труд» в Новосибирской области

На заседании комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям заместители руководителей Общественной палаты Новосибирской области определились, кто будет отвечать за конкретные направления деятельности.

- У нашей комиссии обширная сфера деятельности, которую можно разделить на три больших блока: социальные услуги - помощь населению в трудной жизненной ситуации; здравоохранение - оказание медицинских услуг и все, что с ними связано; а также вопросы по трудовым отношениям. Эти блоки иногда между собой не пересекаются, но в каждом из них имеются определенные проблемы. Чтобы помочь разрешить сложившуюся непростую ситуацию в том или ином направлении или же выбрать новые векторные идеи, продиктованные социально-экономической ситуацией в стране, комиссии нужно определиться с конкретными мероприятиями, актуальными на сегодняшний день. Президент РФ в своем послании сделал акцент на развитии сферы здравоохранения и создании условий для трудовой деятельности граждан с достойной оплатой. Все эти направления мы сегодня распределили и обозначили, какими будут следующие действия: проблематика - ее решение - результат, - пояснила председатель комиссии Ирина Федорова.

По ее словам, в сфере здравоохранения Общественная палата Новосибирской области будет уделять больше внимания поддержке школьной медицины и вопросам первичного приема граждан, так как там накопилось довольно много проблем. В социальном направлении все усилия общественников сосредоточатся на организации доступной помощи незащищенным слоям населения с учетом современных тенденций и технологий. Ирина Федорова отметила, что это будет новый подход к оказанию социальных услуг, в котором важным аспектом станет эффективное взаимодействие разных служб для поддержки человека. В сфере трудовых отношений приоритетом станет защита права людей с инвалидностью на труд.

- Нам всем нужно подумать, как сохранить и приумножить право жителей Новосибирской области на труд. Необходимо, чтобы в нашем регионе это стало системной практикой. Общественная палата планирует оказывать поддержку министерству труда и социального развития в реализации пилотной программы «Право на труд» для людей с различными ментальными нарушениями. Нам нужно сделать так, чтобы люди с ментальными особенностями могли работать и чувствовать себя нужными. Это на самом деле серьезная проблема не только для нашего региона - люди старше 18 лет с ментальными нарушениями, которым для полноценной жизни необходима трудовая занятость. Думаю, эту задачу нам по силам решить. Пилотная программа была детально разработана в 2019 году с учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта работы в данной сфере. При успешной реализации эта программа имеет высокий шанс войти в государственную программу, - рассказала Ирина Федорова.

Она отметила, что на прошедшем совещании члены Общественной палаты определились с векторами работы. Сейчас им предстоит собрать воедино все имеющиеся по обозначенным задачам аналитические материалы, чтобы на их основе проработать конкретные мероприятия и выстроить их системное исполнение.

- Такие совещания очень важны для нашей деятельности еще и тем, что мы налаживаем общий понятийный аппарат для всех участников Общественной палаты, выстраиваем коллективную работу. Люди приходят в Общественную палату с багажом знаний и колоссальным опытом, но иногда возникает недопонимание. Мы же стремимся к тому, чтобы личный опыт решения вопросов все участники могли свободно передавать коллегам и использовать для общего дела на благо жителей Новосибирской области, - заключила Ирина Федорова.

Первые итоги работы по новым направлениям деятельности комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям будут подведены в середине сентября.