«Буратино оставлю в наследство»: больной онкологией учитель одарил все село деревянными сувенирами

Геннадий не только плетет корзины, но и делает деревянные игрушки. Фото: личный архив героя.

Житель Новосибирской области с онкологическим заболеванием занялся ремеслом и одарил все село деревянными поделками. Обычная береза легким движением руки может превратиться в элегантную сахарницу, а старая сосна — в игрушку для внучки. 59-летний Геннадий Бочкаев уже шесть лет находит отдушину в изготовлении деревянных изделий. Из-за болезни ему пришлось уйти с любимой работы, а новое хобби — отличный способ снять стресс. Да и память о себе сибиряк оставляет не только односельчанам, но и родственникам со всей страны. О памяти и вере в лучшее — в материале КП-Новосибирск.

Геннадий Бочкаев переехал в небольшой поселок Савкино Баганского района Новосибирской области 20 лет назад. Мужчина родился и вырос в Омске, окончил техникум физической культуры в Красноярске.

Из-за болезни мужчина ушел из школы. Фото: личный архив героя.

— По семейным обстоятельствам пришлось переехать в Савкино. Устроился в местную школу учителем физкультуры. Мои ученики всегда выезжали на областные соревнования, занимали призовые места по легкой атлетике, футболу, — рассказал КП-Новосибирск Геннадий.

На здоровье мужчина никогда не жаловался. Онкологию у сибиряка обнаружили во время медосмотра шесть лет назад. Врачу не понравились анализы, и он попросил Геннадия пройти полное обследование. Так и обнаружили рак предстательной железы на третьей стадии. С карьерой учителя Геннадию пришлось попрощаться.

Деревянная мебель для детей. Фото: личный архив героя.

— Я уволился из школы и начал проходить лечение. Раз в три месяца езжу в Новосибирск на обследование, в поселке делают химиотерапию, лекарства получаю бесплатно. Сейчас метастазы пошли уже в тазобедренную кость, она разрушается, — признается сибиряк.

Геннадий всегда понимал, что болезнь — это не шутки. Чтобы не сидеть дома и не думать о скором конце, решил освоить новое дело — начал плести корзинки. Материал для изделий собирал в лесу, неподалеку от дома. Создавать красоту учился сам — уроки находил в интернете.

— Потом мне захотелось чего-то большего, чем просто плести корзины. Я решил, что стану столяром. Соорудил токарский станок с помощью подручных средств. Резцы пришлось заказывать из Омска и Китая, — продолжает Геннадий.

Учиться токарскому делу сибиряку тоже пришлось самостоятельно. Работал первое время интуитивно, да и друзья подсказывали, какое дерево лучше выбрать, как его обрабатывать, чтобы ни одной зацепки не было.

Стол сибиряк изготавливал больше двух недель. Фото: личный архив героя.

— Использую березу и сосну. Покупаю на базе. Более экзотичные деревья, например, бук или дуб, в нашей провинции достать сложно, — уточняет мужчина. — Летом веду заготовки, просушиваю дерево. Осенью и зимой начинаю мастерить.

В коллекции Геннадия не только корзины, но и деревянные сахарницы, солонки, ложки, бусы, игрушки, подставки под цветы. Сейчас мужчина работает над Буратино для своей внучки. Хочет, чтобы эта игрушка всегда напоминала ей о дедушке и доставляла радость.

Деревянные изделия украшают дома всех, кто знаком с Геннадием. Фото: личный архив героя.

— Я не продаю свои поделки. Дарю как сувениры. И не только родственникам. Когда у кого-то в деревне праздник, преподносим с женой в дар что-то из моих поделок. Я оставляю людям частичку себя, ведь все работы выполнены с душой, — говорит Геннадий.

Гордость сибиряка — деревянный стол и стулья. На их создание у мастера ушло больше двух недель. Но зато получилось еще лучше, чем из магазина. Добротно, качественно, на века.

— Жена уже заказала шкафы для кухни. Скоро деревянные заготовки будут готовы и приступлю к работе. Сколько времени потребуется, не знаю. В последнее время стал похуже себя чувствовать, сил меньше уже. Но я не тороплюсь, делаю все это с любовью, чтобы на всю жизнь хватило. Я верю, что успею, — добавляет сибиряк.

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