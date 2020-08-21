КПРФ объединяет левые патриотические силы

Слева направо: Максим Романцов, Виталий Саликов, Михаил Князев. Фото: Михаил ГЛОТОВ

20 августа в Новосибирском обкоме КПРФ собрались представители Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, Всероссийского женского союза «Надежда России», Народно-патриотического союза России, движения «За новый социализм», Федерации профсоюзов Новосибирской области, ряда ветеранских организаций и других объединений. Причиной встречи, по их словам, стали участившиеся нападки политических оппонентов на сторонников коммунистических идей, переходящие в реальные угрозы здоровью и жизни. В целях противодействия собравшиеся единомышленники решили скоординировать свои усилия.

- Сегодня мы провели совещание левых патриотических организаций, посвященное согласованию наших действий в связи с политической деятельностью товарищей и нападок на них. Можно назвать это широким патриотическим фронтом. Здесь присутствуют представители шести организаций, однако наш фронт шире, в него также входят Федерация профсоюзов Новосибирской области, различные ветеранские движения, наши сторонники, - рассказал второй секретарь ОК КПРФ Ренат Сулейманов.

Ренат Сулейманов. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Нынешнюю политическую обстановку в Новосибирске он назвал напряженной. Ренат Сулейманов отметил, что уже не первые выборы верхнюю строчку в бюллетенях для голосования получают одни и те же. Также в Новосибирске появились новые политические и общественные движения. Однако часть из них, по его мнению, призвана дезориентировать новосибирцев, а у других есть только виртуальный образ.

- Все это для того, чтобы расколоть оппозиционный фланг - широкие левые патриотические силы, тем самым растащить симпатии людей, - поделился наблюдениями Ренат Сулейманов.

Он заявил, что к сложной борьбе Новосибирское отделение КПРФ привыкло, и сторонники партии этого противостояния не боятся.

- Также мы примем заявление в защиту тех наших товарищей, которые сегодня, на наш взгляд, подвергаются политическим преследованиям. Это Павел Грудинин, у которого пытаются отнять совхоз имени Ленина. Это Николай Платошкин, который уже долго находится под домашним арестом. Это наш товарищ, член КПРФ Владимир Бессонов, против которого уже много лет ведут уголовное дело. Мы решительно осуждаем подобную практику, - резюмировал Ренат Сулейманов.

Виталий Саликов, первый секретарь Ленинского коммунистического союза молодежи, добавил, что в последнее время зафиксированы угрозы физической расправы над коммунистами.

- На нашей стороне широкая общественная поддержка. В таких условиях нашим соперникам остается только прибегать к незаконным методам борьбы, - подчеркнул Виталий Саликов.