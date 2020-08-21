День флага России в Новосибирске 22 августа 2020 года: как пройдет, программа праздника

день флага в этот раз сибиряки отметят онлайн. Фото: Влад КОМЯКОВ

День флага России в Новосибирске 22 августа 2020 года - один из самых патриотичных праздников, который сибиряки отмечают с удовольствием. И пусть коронавирус внес свои коррективы в праздничную программу и привычного торжества не будет, власти приготовили много интересных онлайн-акций.

1. УЧАСТВУЕМ В АКЦИИ «МОЙ ФЛАГ, МОЯ ИСТОРИЯ»

Поучаствовать в этой общероссийской акции просто: достаточно в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» в посте о старте акции написать комментарий с хэштегами #МойФлагМояИстория и #ДеньФлага.

2. ... И ФОТОЧЕЛЛЕНДЖЕ

В праздник будет проводиться и фоточеллендж «Цвета моей Родины». Участникам нужно опубликовать коллаж из фотографий, сделанных в своем населенном пункте на фоне объектов, достопримечательностей белого, синего и красного цветов. Обязательно в кадре должен быть и сам участник. Нужно выложить коллаж в комментариях к основному посту о старте челленджа в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Не забудьте про хэштеги акции - #ЦветаМоейРодины и #БольшаяПеремена.

3. ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ВКУСНО!

Еще один челлендж - «Сладкая история»: участникам нужно выложить в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграме» фотографии приготовленного десерта в цветах триколора с хэштегами #Сладкая история и #БольшаяПеремена.

4. УЧАСТВУЕМ В ВИКТОРИНАХ

В сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» проходит КВИЗ-викторина «История Российского флага». В официальной группе Российского движения школьников в социальной сети «ВКонтакте» пройдет игра-викторина на знание фактов о Государственной символике страны – «День Государственного Флага».

5. МЕНЯЕМ АВАТАРКУ И ТАНЦУЕМ

В праздник пройдет и флешмоб флешмоб «Тематическая аватарка», а для пользователей Tik Tok флешмоб «Танцевальные движения» под песню «Флаг моего государства».

6. СНИМАЕМ ВИДЕО

Участникам акции «Один флаг на всех» нужно записать видео с фразами «С Днем Государственного флага!», «Наш флаг – наша гордость!», «С праздником! С Днем флага!» на своем языке и выложить в социальных сетях с хештегами #РДШ #деньфлагаРДШ #ПоздравимФлагсРДШ.

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