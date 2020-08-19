В Чистой Слободе открыли площадку с уличными тренажерами вместо магазина

Покровский: С местными жителями у нас всегда очень добрый и конструктивный диалог. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Настоящий дворовый праздник прошел 13 августа во дворе дома № 6 по улице Спортивной в микрорайоне Чистая Слобода: местные жители радовались появлению долгожданной площадки с уличными тренажерами. Оборудовали ее на средства от выигранного гранта, хотя этого могло и не случиться: здесь могли построить торговый павильон. Но жители были против, и тогда в дело вмешался депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

- Благодарен жителям Чистой Слободы. Это целиком их инициатива, которая воплотилась в замечательный проект. Очень приятно, когда люди сами создают такой прецедент: проявляют активность и получают грант на установку тренажеров. Действительно, с площадкой помог, проникнувшись позицией жильцов. Пять лет назад тут собирались строить магазин, но удалось убедить инвестора перенести объект в другое место. Вот такой пример взаимодействия депутата и жителей округа. У нас всегда очень добрый и конструктивный диалог. Людей нужно понять, услышать и прийти им на помощь, - рассказал депутат Кирилл Покровский.

В итоге землю удалось уберечь от застройки, а после и вовсе перезонировать под нужды горожан. К слову, соседний участок двора пустовать будет недолго. Как его обустроить, решают уже сейчас. Возможно, тут появится площадка для катания на роликовых коньках или даже полноценный роллердром. Сам депутат признался, что был бы рад большему озеленению дворов.

- У нас обязательно еще будут новые детские площадки и уличные тренажеры. Лично я хотел бы, чтобы пожилые люди могли выйти на улицу и посидеть под зеленью на лавочке, как в старые времена. Решать, конечно, людям. Для этого мы и встречаемся, - поделился планами депутат Кирилл Покровский.

Как пояснила инициатор подачи документов на грант Ольга Морозова, средства на спортивную площадку получить удалось не сразу. Полгода заняла подготовка проекта, затем велись согласования с местным ТОС, собранием жильцов и только потом документы на грант были переданы в мэрию. Городская администрация отказала.

- Первый блин вышел комом. Но уже на следующий год я рискнула вновь. Жильцам ничего заранее не говорила, а просто подала документы на получение денежных средств еще раз. Общий бюджет составил 206 тысяч рублей. И вот в декабре 2019 года пришло письмо: грант одобрен! Вот тогда все и рассказала соседям. Обрадовались, поделились с депутатом Кириллом Евгеньевичем, стали готовиться к долгожданной площадке, - вспоминает председатель совета жильцов дома № 6 по улице Спортивной Ольга Морозова.

Мэрия выделила чуть меньше средств, чем было указано в гранте, однако и этого хватило на установку пяти современных тренажеров. К каждому из них в вечер открытия площадки выстроилась очередь из детворы. Дети наперебой подсказывали друг другу, как на самом деле нужно выполнять упражнения, показывали верные, на их взгляд, хваты и соревновались в количестве выполненных подходов.

- Если бы вы видели глаза детей, когда они поняли, что тренажеры привезли и наконец установят в нашем дворе! Ребятишки натурально стояли и боялись дышать - наблюдали, как собирают все элементы. Прямо не верили своим глазам. Вот ради этого и стоило бороться за грант, работать и делать такие приятные вещи. Может быть, подам документы на грант еще раз, если наши дети будут беречь эти тренажеры, - отметила Ольга Морозова.

Она добавила, что активисты из соседних домов уже обратились к ней за консультациями по получению грантов на благоустройство.