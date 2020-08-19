«Новосибирский квартал»: Мы строим город, в котором хочется жить!

Глава компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» Юрий Гатилов. Фото предоставлено ООО «Новосибирский квартал».

- Юрий Александрович, вы строитель с огромным стажем и опытом. Был ли в вашей карьере момент разочарования в профессии?

- К счастью, нет, хотя я был довольно романтичным товарищем в молодости. Думал, что в 2000 году мы будем ездить с космическими скоростями по виадукам на каких-то сверхмашинах, летать на дирижаблях ежедневно. Жизнь картинку скорректировала, но профессию люблю по-прежнему. Если иметь сознание, голову и совесть, то работать можно всегда, в любых условиях.

- «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» во время каждого кризиса только прирастают проектами, объемами, земельными участками. Как у вас это получается?

- Наверное, дело в том, что наша компания получила прививку на самом старте. Во время дефолта в 1998 году, когда многие бизнесы попросту развалились, мы отлично стартовали. Людей пугала ситуация с долларом, и они начали вкладывать деньги в более надежный инвестиционный инструмент - жилую недвижимость. Мы на тот момент были совершенно неокрепшей бизнес-структурой, работали по программе Пенсионного фонда РФ, выстраивали очень сложные схемы, чтобы завершить долгострои ряда обанкротившихся компаний. И вся эта ситуация с кризисом обернулась для нас в плюс. Это был первый кризис, который нам удалось успешно пройти, но и во время всех последующих мы только увеличивали свою производительность и поднимались на новую высоту.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Что сегодня представляет собой ваша компания в Барнауле и Новосибирске?

- Это огромный разветвленный холдинг. Только представьте: мы уже построили 1,5 миллиона квадратных метров жилья, более миллиона квадратных метров общественных зданий. В компаниях трудятся более тысячи человек. Если учитывать Новосибирское и Барнаульское отделения совместно, то мы безусловные лидеры строительного рынка Сибири.

- Каковы сегодняшние тренды строительного рынка Сибири?

- Рынок стал жестким, нужно выживать. И дело уже вовсе не в конкуренции. Компания должна быть предельно собранной и эффективной, чтобы иметь возможность работать в условиях проектного финансирования. На возведение дома у нас есть год, максимум полтора, иначе банковские проценты съедают всю прибыль. Это серьезный вызов, но мы справляемся.

- Сегодня власти любого муниципалитета декларируют максимальную заинтересованность в инвесторах, хотят создать условия, чтобы комфортнее работалось в том числе и застройщикам. Чего не хватает по сей день?

- К сожалению, иногда декларации не соотносятся с реальным опытом. Не всегда проблема со стороны властей, но какие-то такие трудности мы постоянно преодолеваем. Как? Находим взаимопонимание. Конечно, было бы идеально, если бы застройщикам доставались земельные участки с уже проведенными инженерными сетями.

- А в реальности как?

- Обычно начинаем в чистом поле и берем на себя все риски. Проектное финансирование этих рисков не предполагает, а значит, работать над развитием инженерной инфраструктуры власти должны начинать активнее. Но подчеркну: везде, где это необходимо, наше сотрудничество с властями идет в конструктивном ключе, находим общий язык. Иногда вся наша команда работает на эту задачу.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

- А по каким принципам вы формируете команду?

- Мы растем быстро, постоянно ищем людей. Я смотрю на человеческие качества потенциального сотрудника. Самое главное - это желание работать, на втором месте - компетентность. Я всегда говорю сотрудникам: «Вы должны видеть конечную цель - построить дом и заселить людей. Все остальное - второстепенно». Судя по тому, что мы стали одной из крупнейших компаний Сибири, они прислушиваются к моим словам.

- Как, откуда берутся в команде новые люди? Это постоянный набор?

- У нас круглогодично проходят практику студенты. Те девочки и мальчики, которые выдерживают темп, ритм, напряжение, остаются потом работать. Большинство всех новых сотрудников - это мои студенты-практиканты. Присматриваю хороших людей в духовном плане, романтиков, но с практической жилкой. Работящих ребят набираю, которые хотят что-то создавать, развивать компанию.

- Есть ли в планах новые площадки в Новосибирске?

- У нас большие планы. Есть целый ряд площадок, которые мы готовим для дальнейшего строительства. Некоторые из них располагаются на правом берегу, в центре города. Активно будем заниматься развитием левобережья, в частности Краснообска. У нас нет сомнений, что в ближайшие годы мы серьезно укрепим свои позиции в Новосибирске. Постоянно будем наращивать объемы, осваивать новые локации.

- Почему для вас это важно?

- Мы должны строить. В нашем случае строить - означает жить. Компания не может уменьшать объемы производства - только рост, только развитие! Если рост замедляется, дело умирает, поэтому идем вперед!

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Третье кольцо Краснообска

- Мы пришли в Новосибирск в 2008 году. Этот шаг имел для компании принципиальное значение - большой рынок, огромная потребность в жилье, а главное, есть участки земли, которые позволяют реализовывать концепцию квартальной застройки, - говорит глава компании-застройщика Юрий Гатилов.

По его мнению, именно этот подход полностью оправдал себя в Барнауле и показал, насколько важно не просто строить дома, но и заниматься инфраструктурой для нового жилья. Краснообск стал первой локацией для «Новосибирского квартала». Используя большой опыт работы на разных территориях и серьезный анализ покупательских предпочтений, специалисты компании сформировали стратегию: создавать в Краснообске все условия, чтобы люди не ограничивали свою жизнь стенами собственной квартиры.

- Даже сегодня многие из нас с ностальгией вспоминают времена, когда существенная часть нашей жизни проходила не в четырех стенах, а во дворах. Мальчишки играли в футбол, девчонки прыгали на скакалках, мужчины играли в домино и настольный теннис, а женщины могли просто посидеть на лавочке или погулять с колясками вокруг дома. «Новосибирский квартал» в Краснообске успешно возрождает культуру комфортного и безопасного времяпрепровождения во дворах, доброжелательного отношения соседей друг к другу, - отмечает Юрий Гатилов.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Компания «Новосибирский квартал» не просто строит квадратные метры, а создает новую среду для жителей поселка. К примеру, в Краснообске процент жителей, занимающихся спортом, выше, чем даже в ряде районов Новосибирска! Конечно, огромную роль в этом сыграло строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Армада», но, по мнению руководства компании «Новосибирский квартал», невозможно достичь глобальных результатов, если нет бесплатной спортивной инфраструктуры, что называется, у дома.

Изначально в Краснообске была реализована идея кольцевой застройки. Первое кольцо было построено еще в советские годы. Второе за несколько последних лет построила компания «Новосибирский квартал». Сейчас специалисты компании работают над проектом третьего краснообского кольца. Помимо жилых домов проект включает в себя две школы, два детских сада, здания общественного назначения.

- Обязательным условием развития данной территории мы считаем сохранение природных ландшафтов Краснообска. В этом его особенность: поселок - фактически часть Новосибирска, до центра левобережья не более 20 минут, но при этом Краснообск остается тихим местом с чистым воздухом и обилием зелени, - добавляет Юрий Гатилов.

Третье кольцо Краснообска составят не дома, построенные в форме кольца, как в первых двух случаях, а кольцевые аллеи. Они станут местом отдыха и прогулок для местных жителей. Между аллеями разместятся дома переменной высоты до 10 этажей, а также здания общественного назначения.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Микрорайон Фламинго

Этот микрорайон новосибирские эксперты рынка недвижимости в свое время назвали «малоэтажной революцией». Во времена, когда новостройку ниже 25 этажей найти сложно, «Новосибирский квартал» предлагает покупателям квартиры в современных пятиэтажках. Их отличительная черта - продуманные планировки и короткие сроки возведения. Огромные планы у «Новосибирского квартала» по развитию социальной инфраструктуры.

- Сейчас мы проектируем детский сад и школу, а в следующем году начнем их строить. Основные покупатели микрорайона Фламинго - семьи с детьми. Если пройдетесь в погожий день по территории, то увидите, как много ребятишек на детских и спортивных площадках. Именно поэтому школа и детский сад - наши главные задачи. В этом году также начнется строительство дороги с выходом на Советское шоссе, - подчеркивает глава компании-застройщика Юрий Гатилов.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Фламинго располагается в экологически чистом месте, микрорайон находится вдали от промышленных производств. Между домами застройщик разместил сразу несколько детских и спортивных площадок для детей разных возрастов. Как отмечает Юрий Гатилов, родителям сегодня приходится прилагать все больше усилий для физического развития ребенка, многие малыши с самого детства предпочитают гаджеты реальным играм. Но классные спортивные площадки остаются для детей хорошим стимулом, чтобы выйти на улицу, погулять и поиграть.

Стоит добавить, что компания «Новосибирский квартал» очень тщательно подбирает управляющие компании для своих объектов. Составляется список подходящих УК, затем каждая из них оценивается по нескольким ключевым параметрам. При этом учитывается мнение и самих жителей. Такая вовлеченность дает отличный результат - люди чувствуют себя полноценными хозяевами своего дома, двора, квартала. Соответственно, и отношение к общедомовой собственности у них становится более ответственное, появляются различные инициативы, предложения. Вот маленький, но очень яркий пример Фламинго: длинный ряд серых металлических гаражей поблизости был раскрашен в фирменные цвета микрорайона. Получилось очень необычно и привлекательно. Типовой городской пейзаж заиграл новыми красками и производит однозначное первое впечатление: тут живут замечательные люди.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Дом на Дачной

Дом на Дачной - это 26-этажный дом в 10 минутах от площади Калинина. Сама по себе локация - точка притяжения покупателей. Центр города, удобная транспортная развязка, место деловой активности. Здесь приятно и работать, и жить. Вышел из дома - вот тебе легендарный Новосибирский зоопарк с его аттракционами и рекреационными зонами, а по соседству - великолепный центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Тут же раскинулся ботанический сад - излюбленное место новосибирцев для пеших или велосипедных прогулок. С не меньшим удовольствием можно пройтись и по утопающей в зелени улице Д. Донского с ее аккуратными советскими домиками, по прямой и чинной Аллее Ветеранов на Красном проспекте, а также по сказочному бульвару на улице Дачной - точно до Тимирязевского сквера.

Рядом с Домом на Дачной находятся кинотеатры, кафе, ресторанчики и целых два Дома культуры. Для семей с детьми явно будет важно, что поблизости расположено восемь детских садов, несколько школ, в том числе и престижная гимназия № 9, масса кружков и секций, государственные и коммерческие медицинские учреждения. Продуктовые и специализированные магазины, торговые центры, аптеки, фитнес-клубы и прочие блага городской цивилизации тут тоже представлены в изобилии.

- У наших покупателей разные ценности. Когда на первый план выходят динамика, мобильность, жизнь в центре событий, мы сразу понимаем: это потенциальный клиент нашего нового проекта «Дом на Дачной», - объясняет Юрий Гатилов.

На стадии проектирования «Новосибирский квартал» особенно тщательно поработал с запросами современной новосибирской семьи и услышал главные из них: теплая подземная парковка, высокие потолки, продуманные планировки, высококачественная отделка мест общего пользования, скоростные лифты. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что жизнь здесь будет по-настоящему комфортной. К слову, вид с верхних этажей открывается просто замечательный - весь город буквально на ладони. Даже реку Обь можно увидеть за зеленым морем Заельцовского парка.

Ввод Дома на Дачной в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2022 года. Строительство идет настолько активно, что новосибирцы искренне удивляются скорости появления новых этажей.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Юрий Александрович Гатилов:

- Дорогие коллеги-строители, друзья и партнеры! «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» поздравляют вас с профессиональным праздником - Днем строителя. Главная ценность для каждого человека - ДОМ. И речь тут не о стенах и комнатах, а о месте, где ждут, любят, понимают, где сосредоточено обычное человеческое счастье. Эта истина нами глубоко прочувствована, для нас она бесспорна. Так давайте же строить дома, в которых люди смогут быть по-настоящему счастливыми!

Наша профессия - святая, в ней никак нельзя пускать пыль в глаза. Результаты трудов строителей восхищают людей даже спустя сотни лет. Мы работаем в любую погоду, днем и ночью, без выходных и праздников. И каждый строитель, когда едет по своему городу, может с гордостью думать, что приложил руку к его развитию. Я желаю вам здоровья, стойкости, мудрости и терпения. Пусть все наши планы сбываются!

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