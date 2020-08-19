«Ясю не брошу, даже если попаду в тюрьму»: сибиряки с кошкой застряли в Таиланде из-за коронавируса

Для Екатерины и ее мужа Яся стала членом семьи. Фото: личный архив.

Сибирячка Екатерина Левицкая и ее муж Роман сами обратились за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Женщина девять лет прожила в Таиланде (ее супруг - 4 года), но во время вспышки коронавируса решила вернуться в Россию. И уверяет: сейчас им и другим туристам из Сибири и Дальнего Востока не хватает билетов на рейс. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

350 ДОЛЛАРОВ НА КОШКУ

Еще чуть больше полугода назад супруги и не думали о возвращении в Сибирь: Роман работал в местном аэропорту представителем российского туроператора, семья ни в чем не нуждалась. Но коронавирус все изменил.

— Как только из-за вспышки закрыли авиасообщение, муж остался без работы. Это длится уже четыре месяца, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина. — Иностранцам сейчас устроиться куда-то в Таиланде нереально: для своих-то работы нет. Поэтому единственный вариант для нас — вернуться в Россию.

Выбираться из Таиланда Екатерина и Роман хотят только вместе со своей кошкой Ясей: она живет у пары уже шесть лет.

— Ясю я купила на рынке, ее порода называется египетская мау, — продолжает Екатерина. — Мы с ней не расстаемся и бросать в Таиланде не собираемся ни при каких обстоятельствах.

Ясю Екатерина купила шесть лет назад. Фото: личный архив.

То, что помимо 200 тысяч рублей на билеты, придется заплатить еще 350 долларов за вывоз Яси и оформление нужных документов, пару не смущает. Куда больше их заботит другой вопрос.

— Моя виза закончилась еще в апреле. Пока в Таиланде действует амнистия для таких туристов, как я: до 27 сентября можно находиться на территории государства с просроченной визой. А потом туристов, которые будут находиться в стране нелегально, за каждый день без визы начнут штрафовать на 500 батов, — объясняет Екатерина.

Сибирячка и рада бы улететь вовремя, но уверяет, что попасть на вывозные рейсы почти невозможно.

— Борт летит раз в месяц. Информация о местах появляется ночью, когда многие спят. А утром все билеты уже раскуплены. Причем приоритет отдается Центральному округу, — уверена Екатерина. — И когда будет следующий рейс, мы не знаем. Как и то, сможем ли мы на него попасть.

Если супруги не улетят на ближайшем самолете, им грозят серьезные неприятности: как нелегалы они могут оказаться в тайской тюрьме.

ВЫПЛАТЫ НЕ ПОЛОЖЕНЫ

В такой же ситуации оказалась и Татьяна Гольмакова из Владивостока. Она уже полтора года живет в Таиланде вместе с дочкой.

— Я прилетела сюда сначала на отдых, а потом решила остаться здесь и учить английский язык. 27 августа у меня заканчивается виза, и мы с дочкой должны вернуться домой. Но пока никаких вариантов нет, — говорит Татьяна.

Деньги у семьи тоже заканчиваются.

— Спасибо моим друзьям: они присылают нам деньги на карту, чтобы мы не голодали. Они же помогут оплатить билет, — добавляет Татьяна. — Нам ведь никакие выплаты в связи с коронавирусом не положены — мы долго жили в чужой стране…

Татьяна и ее дочка мечтают вернуться в Россию. Фото: личный архив.

И подобных историй — более 300: именно столько жителей Сибири и Дальнего Востока сейчас находятся в Таиланде.

— У нас только одна просьба: организовать для нас дополнительный рейс в Новосибирск или Владивосток. Люди выкупят все билеты, так что в убыток никто не сработает, — считает Татьяна. - Мы обращаемся во все возможные инстанции, но пока никаких результатов. А всего из Таиланда не могут вылететь более 4 тысяч россиян.

Пока никаких предложений туристам не поступало. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru