Классная «Аура»: всё для школы в одном ТРЦ

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

До нового учебного года остается чуть меньше двух недель. Самое время провести инвентаризацию всего-всего, что ребенку понадобится в школе. Это и повседневный гардероб, и спортивная форма, и обувь, и всевозможные товары: от канцелярских мелочей до нового рюкзака. А может быть, даже новый (или первый) планшет.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Итак, список составлен немаленький. Время поджимает. Хочется решить все задачи разом, в одном месте и при идеальном соотношении «цена - качество». Рекомендуем отправиться в ТРЦ «Аура» по адресу: улица Военная, 5. Здесь можно легко укомплектовать школьника любого возраста, как говорится, с ног до головы с минимальными временными и денежными затратами. Многие магазины как раз обновили коллекции перед учебным годом.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Если нужно одеть и обуть первоклашку или ученика начальной школы, то уверенно отправляйтесь в «Непоседу», «Котофей», Acoola, Pelican, Mothercare. Ребят постарше заинтересуют линейки в Orby, Gulliver, Original Marines. Юным модникам всех возрастов понравятся коллекции в Button Blue, KidZteen и Reima.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

За классической школьной формой, уже давно ставшей неотъемлемым элементом ученического гардероба, стоит заглянуть в «Синар», Ostin, Fun Day, Modis, H&M, Zara Kids. Эти и другие магазины на днях представили актуальные коллекции, которые подойдут под стиль любого учебного заведения Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Все, что нужно для спорта, вы легко найдете в «Спортмастере» и Adidas Kids. И если первый магазин вдохновляет своей масштабностью и широким ассортиментом одежды и сопутствующих товаров, то второй позволяет подобрать ребенку что-то не только удобное, но и стильное и подчеркивающее индивидуальность.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Очень важная вещь для любого школьника - рюкзак. Каждый ученик стремится или выделиться с его помощью, или взять такой же крутой, как у друга. В магазинах «Детский мир», «Игры почемучек», «Леонардо» и PRIMIGI хватит моделей рюкзаков, ранцев и прочих сумок, чтобы удовлетворить запросы даже самого требовательного подростка.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Но «Аура» - это не только пространство для шопинга и отдыха. Вместе с широким ассортиментом магазинов торговый центр обеспечивает все меры безопасности для комфортного пребывания посетителей. Помещения «Ауры» адаптированы для новой, постсамоизоляционной реальности. В течение дня здесь проводят дополнительную дезинфекцию общественных зон и регулярную чистку систем вентиляции и кондиционирования. В галереях установлены санитайзеры с антибактериальным гелем для рук. С помощью навигационных знаков гостям напоминают о соблюдении безопасной 1,5-метровой дистанции, сотрудники внимательно следят за соблюдением масочного режима. И конечно, сами его строго соблюдают.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Ради безопасности посетителей в «Ауре» временно ограничили максимальное число людей, которые могут находиться на территории торгового центра. Поэтому, пожалуйста, перед планированием визита проверьте индикатор посещаемости на сайте ТРЦ. Лучше немного скорректировать время визита, если на территории очень много гостей.

Словом, в ТРЦ «Аура» максимально позаботились о том, чтобы подготовка к новому учебному году стала для родителей и их чад удобной, комфортной и безопасной.

Нужно приобрести всё для школы и желательно в одном месте? Тогда вам точно в «Ауру»!

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Аура».

Внимание, классная акция в ТРЦ «Аура»!

Спешите принять участие в акции «Авто за 2000 рублей». Главный приз - автомобиль Nissan Qashqai.

Для участия необходимо с 27 июля по 5 сентября 2020 года совершить покупки на сумму от 2000 рублей в одном чеке в ТРЦ «Аура», зарегистрировать чек на сайте акции promoaura.planeta-mall.ru и получить купон участника по электронной почте или SMS.

В акции также участвуют все чеки за покупки, совершенные в период с 1 марта по 26 июля. Если вы уже зарегистрировали чек и получили купон, то повторно регистрировать его на сайте не нужно - эти купоны уже участвуют в акции, вы можете проверить это на официальном сайте. Напоминаем, что необходимо сохранять все чеки в течение всего периода действия акции.

Победители будут определены 6 сентября 2020 года в 16.00 на официальной странице акции во время видеотрансляции. Обновляйте гардероб и выигрывайте ценные призы!

Узнать номера зарегистрированных купонов и подробнее ознакомиться с условиями участия в акции можно на официальной странице promoaura.planeta-mall.ru.

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