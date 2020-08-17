Компания «Балтика» запустила конкурс на лучшую публикацию о своей деятельности

На своё 30-летие «Балтика» ждёт ярких публикаций в СМИ и соцсетях

Конкурс на лучшую публикацию о деятельности компании «Балтика» пройдёт с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В нем могут принять участие все зарегистрированные в РФ СМИ, а также достигшие совершеннолетия пользователи соцсетей.

- В 2020 году компании «Балтика», входящей Carlsberg Group, исполняется 30 лет. Все эти годы журналисты, а с недавних пор и блогеры, помогали нам рассказывать жителям планеты о том, как мы варим пиво. Мы хотим, чтобы наш юбилейный год запомнился и нам, и вам особенно яркими новостями, и объявляем конкурс на лучшую публикацию или сюжет о работе компании в СМИ и в соцсетях, - рассказали в пресс-службе компании «Балтика».

Победители будут объявлены в нескольких номинациях:

К участию принимаются публикации в печатных и онлайн-СМИ объемом не менее 2000 знаков вместе с пробелами, вышедшие в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года, а также теле- и радиосюжеты продолжительностью не менее 1 минуты. Ссылки на публикации и сюжеты организаторы ждут до 31 декабря 2020 года включительно по адресу pr@baltika.ru c пометкой «Конкурс на лучшую публикацию».

Также к конкурсу допускаются совершеннолетние пользователи соцсетей VKontakte, Facebook, Instagram, разместившие пост на одну из перечисленных выше тем с хэштегом #Baltika30.

Итоги будут подведены 25 января 2021 года. Представители СМИ, занявшие первые 3 места в каждой из номинаций, а также авторы десяти лучших постов в соцсетях, по мнению экспертного жюри «Балтики», получат призы: наборы с продукцией компании и брендированные подарки.