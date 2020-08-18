Идеальный старт

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Сегодня все чаще новосибирцы с детьми, успешные бизнесмены, энергичные стартаперы, степенные пенсионеры и те, кто просто хочет что-то поменять, всерьез начинают задумываться о том, что было бы замечательно перебраться за город. Решаются на это далеко не все, о чем потом жалеют. А ведь можно устроить себе полноценный опыт загородной жизни, фактически не покидая Новосибирск. Как? Переезжайте в Березки, в поселок Элитный. Все увидите и прочувствуете сами.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Идеальное место для старта

Итак, Березки - это коттеджный поселок в Новосибирском районе. На деле же это практически Кировский район Новосибирска, отделенный от города только улицей Зорге. При этом стоимость коммунальных услуг и условия ипотеки здесь как на селе, то есть они весьма доступны.

К безусловным плюсам Березок стоит отнести близость к природе. Поселок находится на окраине города, дальше только лес. Воздух здесь заметно чище, пыли меньше, да и в целом в поселке тихо и спокойно. Въезд на территорию - через стильные кирпичные ворота. Это здорово усиливает ощущение значимости места.

- Признаюсь честно, мы с женой были очарованы с момента первого посещения Березок. «Смотри-ка, ворота какие!» - так и сказал жене. Сразу появилось чувство, раз встречают здесь элитно, то и жизнь тут будет на уровне. И знаете, не подвело впечатление - все так и есть. Близкое к идеальному место для спокойной жизни, - с улыбкой отметил пенсионер Николай Сергеевич. Он с супругой живет здесь уже полгода, а по выходным принимает в гостях семью сына с двухмесячной дочкой.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Все дома выдержаны в одном благородном стиле. Двухэтажные, аккуратные, с собственными лужайками перед входной дверью. На собственном мини-участке можно разбить газон, цветник, поставить дачные плетеные кресла или даже мангал. То, что для городских представляется долгожданным отдыхом выходного дня (причем даже не каждого уик-энда), для жителей Березок становится естественным дополнением размеренной загородной жизни. Совершенно органично появляется в быту и самый настоящий домашний камин. И, собственно, сама двухкомнатная квартира с индивидуальным выходом на улицу.

- Нам родители подарили на свадьбу двухкомнатную квартиру в Березках. Так получилось, что недалеко от моей новой работы. Мужу тоже очень удобно. Он фрилансер. Обожает сидеть в шортах на лужайке и работать за ноутбуком. Говорит, вдохновение отлично приходит. Ну, по семейному бюджету это заметно, так что мы оба очень довольны таким бодрым началом нашей семейной жизни, - поделилась впечатлениями ветеринар Ксения.

Длиннющие улицы-аллеи Березок похожи на взлетные полосы для идеального старта новой жизни. Так почему бы и нет, когда - да!

Раздолье детям, подросткам и всем-всем

Гости Березок попадают под впечатление сразу при въезде. Прямо за воротами поселка расположилась просторная современная игровая площадка. Места здесь хватит всем. Мамы с детьми прекрасно проводят время в песочницах и на безопасных качелях.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Ребята постарше с удовольствием лазают по всевозможным городкам и огромной, похожей на кашалота, канатной конструкции. Есть несколько десятков подтвержденных случаев, когда благочинные отцы семейств с ликованием выпускали своего внутреннего мальчишку наружу и бросались покорять это манящее своей восхитительностью сооружение. И всем без исключения - и детям и взрослым - милы круглые качели-гамаки.

Прямо сейчас готовится принять первые матчи универсальная спортивная площадка. На новенькой коробке с высоким надежным ограждением вскоре будут играть в мини-футбол, а зимой - в хоккей. Рядом на отдельно огороженной территории уже навешивают щиты и корзины для стритбола. Оттачивать удары в девятку, трехочковые броски и хитрые финты можно будет в полном комфорте, ведь у спортивной площадки специальное не травматичное покрытие.

- Нам важно было жить на природе, но при полноценной инфраструктуре. Выбирали из нескольких вариантов. Остановились на Березках в Элитном. Идеально во всех отношениях. И друзей принять можно, считай, за городом, и для себя пожить. На велосипедах уже сколько тут объездили! Очень рад, что есть площадка для воркаута. Можно было бы ее еще расширить. Отлично, что делают футбольное поле. Жду теперь баскетбольных колец, - рассказал на пробежке частный предприниматель Антон.

Также Березки гарантированно вызовут восторг у поклонников всевозможных скейтов, роликов, байков и велосипедов. По ровным дорогам и улицам поселка гонять одно удовольствие. Здесь есть удобные места для отработки всяческих трюков, а уже упомянутые протяженные авеню и стриты благоволят любителям бега. Как и ценителям неспешных вечерних прогулок. Велосипедисты наверняка порадуются возможности прямо из дома рвануть по загородным маршрутам буквально с собственного двора. Словом, истинное раздолье для всех.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Город в шаговой доступности

Жизнь за городом однозначно имеет свои преимущества, однако не все оказываются готовы к такой смене обстановки и особой ответственности за свою территорию. Березки дают уникальную возможность плавно начать переезд из мегаполиса ближе к природе. Нередко оказывается, что новосибирцам это и нужно: иметь город в шаговой доступности.

Попробовать загородную жизнь можно прямо сейчас, так как цены в Березках весьма демократичные. Например, квартира площадью 30 кв. м с участком 1,5 сотки стоит около 1,9 миллиона рублей. И это, стоит напомнить, при сельских невысоких тарифах и сельской же комфортной ипотеке. К Березкам на самом деле стоит присмотреться.