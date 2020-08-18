«Шел по полю, упал на колени и - все»: баскетболист умер во время уличного турнира

Друзья говорят, что Алексей не жаловался на здоровье. Фото: vk.com/streetball54

Трагедия случилась вечером в понедельник, 17 августа, во время турнира по стритболу «Лига 54». Одним из участников соревнований была команда «Юго-Запад»: именно за нее и выступал 41-летний Алексей Устиновский.

- С Лешей мы знакомо много лет: когда я пришел только играть в баскетбол, он уже был опытным спортсменом. Мудрым мужиком, который всегда помогал советом, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Бочкарев. – С годами разница в возрасте стерлась, и мы стали дружить.

На самом трагическом матче Андрея не было: он смотрел трансляцию. И сразу понял, что произошла беда:

- Все случилось буквально через две минуты после начала турнира: Леша шел по полю, и вдруг упал на колени и — все. В этот момент трансляция прекратилась, - описывает Андрей. За кадром в этом время Алексея пытались спасти – увы, тщетно.

– Через полчаса мне позвонили и сказали, что у него не выдержало сердце, - говорит Андрей

Друзья удивляются. Алексей на здоровье никогда не жаловался.

- Возможно, дело в стрессе: у Леши – своя фирма, он устанавливал вентиляцию в зданиях, работа тяжелая, - только предполагают знакомые.

У спортсмена осталось жена и двое сыновей.

- Они оба пошли по папиным стопам и играют в баскетбол, - говорит Андрей Вербкин, глава новосибирской баскетбольной ассоциации. — Жена Евгения постоянно приходила к нему на игры, поддерживала...

Прощание с Аленксеем Устиновксим состоится состоится завтра, 19 августа с 11.00 до 12.00 по адрес: ул. Немировича-Данченко 134/3 (прощальный зал № 1).

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Об этом сообщили в группе Вконтакте «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация» (подробнее).

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