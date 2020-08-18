«Нам обещают подбросить наркотики»: Новосибирские коммунисты заявили о нападениях и слежке

Ярослав Голодов, Роман Яковлев и Яков Новоселов рассказывают о прессинге со стороны оппонентов.

Новосибирские коммунисты обратились в полицию после стычки с неизвестными в Ленинском районе. Представители штаба КПРФ говорят о нечестной предвыборной борьбе со стороны оппонентов. По словам кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона, партийным агитаторам не дают вести кампанию в Юго-Западном жилмассиве и на улице Ватутина.

Так, Роман Яковлев рассказал о том, что неизвестные постоянно производят зачистку агиток из почтовых ящиков жителей, срывают плакаты кандидатов с подъездов и даже применяют физическую силу в отношении членов штаба партии.

Одно из нападений на коммунистов произошло в начале августа. Заметив, как оппоненты пришли прямо к штабу КПРФ по адресу: улица Ватутина, 7, и начали срывать агитки, коммунисты попытались помешать им, но в итоге получили синяки и ссадины.

- Побои были нанесены двумя парнями спортивного телосложения, в том числе досталось члену избирательной комиссии Ярославу Голодову. Всего пострадали три наших человека. Судмедэкспертизу провели, побои зафиксировали, - рассказал «КП» - Новосибирск» Роман Яковлев.

Но, по словам коммунистов, протоколы полицией по факту произошедшего до сих пор не составлены, дела не возбуждены.

С агрессией столкнулся и другой кандидат от КПРФ - Яков Новоселов. Во время встречи с жителями дома № 7 по улице 9-й Гвардейской Дивизии ему разломали агитпалатку. Неизвестные мужики с криками: «Это наша территория», - готовы были громить все на своем пути.

Агитационный клуб Якова Новоселова громят неизвестные. Фото предоставлено Яковом Новоселовым

- На встрече также присутствовал помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Бурмистрова - Константин Шевченко, его избили. Провокаторы даже применили газовый баллончик, - продолжает Яков Новоселов, добавляя, что кандидатам не просто угрожают, а даже обещают подбросить наркоту: - Угрожали сделать закладку с наркотиками на месте встречи с избирателями и вызвать полицию. Нам постоянно поступают угрозы, говорят: «Пристегнитесь, это только начало». Информацию об этом мы также передали правоохранителям.

Кандидаты говорят, что у них создается впечатление, что они попали в лихие девяностые. Например, Яков Новоселов описывает такую картину:

- Мою машину показательно преследовал черный внедорожник, оказывается сильное психологическое давление.

Новоселов добавляет, что провокаторы, которые приходят на его встречи, представляются помощниками депутата Олега Сметанина. Кандидаты просят МВД обратить внимание на эту нездоровую ситуацию. В ГУ МВД по Новосибирской области комментировать ситуацию устно отказались, заявив: «Пишите запрос».