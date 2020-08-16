«У матери забирают троих детей за то, что она работает уборщицей»: сибиряки в соцсетях спасают несуществующую семью

Пост оказался выдумкой. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

— Соцслужбы забирают у матери детей за то, что она работает уборщицей. Ее муж погиб полгода назад. У женщины трое детей, а так как она не может работать полный день, она стала подрабатывать уборщицей. Работа не престижная и малооплачиваемая, поэтому мать сама не может тянуть детей — именно так считают соцработники, — такой эмоциональный пост появился в разных Новосибирских группах «ВКонтакте» и «Инстаграме». Его тут же перепечатали некоторые местные СМИ.

Реакция людей не заставила себя ждать: подписчики ругают опеку и даже готовы скинуться на помощь семье:

— Это твари, а не люди, им проще забрать детей, чем помочь. А о детях не думают: не первый случай уже такой, — пишут в эмоциях новосибирцы.

— Имя мамы можно? Напишите, попытаемся помочь!

Но помощь никому не нужна. История — выдумка, хотя сопровождена даже снимками якобы нуждающейся семьи. Только картинки из интернета, опубликованы еще год назад на одном из украинских сайтов в статье про детские выплаты.

Этот пост в российском паблике собрал более 700 тысяч просмотров и сотни комментариев.

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ МАТЬ

Сама история — тоже не новая, гуляет по пабликам различных регионов все лето: многодетную мать жалели подписчики из Чувашии, Татарстана...

Чтобы окончательно развеять сомнения, в том, что сибиряков заставляют поверить в фейк, мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

— Никаких подобных обращений из Новосибирской области не было, — подтвердила КП-Новосибирск Надежда Болтенко. — Будем разбираться, из какого региона на самом деле фото и история, и нужна ли кому-то помощь, если такая мама вообще существует.

Так выглядит пост из Чувашии.

ЗАЧЕМ ЭТОТ ФЕЙК?

Но если история — выдумка, то зачем крупным пабликам понадобился такой фейк?

— Есть определенные темы, которые приносят группе большой охват среди читателей. История с многодетной мамой — одна из них. И если администраторы паблика видят, что где-то тема заходит, то просто слегка переписывают пост и публикуют. Перепроверкой информации никто не занимается, потому что группа в соцсетях — не СМИ. И в итоге выходит то, что выходит, — комментирует КП-Новосибирск маркетолог Андрей Шавнев.

А некоторые журналисты ссылаются на соцсети, не проверяя информацию, в итоге получается испорченный телефон. Такая практика может нанести серьезный вред, считает общественница Анна Тажеева.

— Подобные истории вызывают большой эмоциональный отклик у людей: и когда они понимают, что их обманули, то уже к следующему посту отнесутся с недоверием. Даже, если ситуация будет реальной и помощь будет требоваться настоящей семье, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева. — А еще мошенники в такой ситуации могут сыграть на чувствах людей: представиться, к примеру, братом-сестрой, объявить сбор денег. Поэтому всем советую быть внимательными!

А вот это пост уже в новосибирском паблике.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно ли наказать за фейк?

Как соцсети, так и СМИ. Такой вопрос мы задали юристу Константину Зиновьеву:

— Эта история не попадает под действие закона о фейках: информация не создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, — объясняет Константин Зиновьев. — Однако в постах и статьях использованы чужие фото, и их авторы могут подать в суд за нарушение авторских прав. Кроме того, сами люди, изображенные на фото, не имеют никакого отношения к рассказанной истории. И они тоже имеют право потребовать компенсацию морального вреда.

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