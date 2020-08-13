Горно-Алтайск, Чемал и Телецкое озеро: сибиряки смогут путешествовать с Tele2 на Алтай

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Альтернативный оператор мобильной связи до конца 3 квартала обеспечит покрытие сети на Алтае. Об этом на онлайн-встрече с журналистами рассказал генеральный директор компании Сергей Эмдин.

«Мы активно устанавливаем базовые станции и тестируем оборудование, поэтому уже сейчас наши абоненты из других регионов во время поездок в республику могут подключиться к сети Tele2», – отметил топ-менеджер.

По его словам, с запуском в Горном Алтае, общее число российских регионов, где оператор оказывает услуги, увеличится до 68. Он добавил, что, за конец июля – начало августа в сети Tele2 в республике было зарегистрировано порядка 10 000 абонентов, прибывших на Алтай из других регионов.Большинство из них – туристы.

На этапе запуска Tele2 обеспечит для жителей республики достаточное покрытие для комфортного пользования голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на базе технологии 4G на большей территории региона.

В Республике Алтай Tele2 продолжит реализовывать концепцию «Другие правила»: компания предложит клиентам инновационные продукты, понятные и прозрачные тарифы, качественное обслуживание.

«Ключевым отличием компании на рынке является оптимальное соотношение цены и качества услуг. От прихода Tele2 в регион выигрывают клиенты всех операторов: появление на рынке нового игрока ведет к усилению конкуренции, улучшению продуктового предложения и качества сервиса на рынке в целом», – сказал Сергей Эмдин.

С начала коммерческой эксплуатации сети Tele2 обеспечит покрытием Горно-Алтайск, населенные пункты вдоль Чемальского тракта, отдельные курортные зоны, в частности, посёлок Артыбаш возле Телецкого озера.

Сергей Эмдин отметил, что после отмены режима самоизоляции новосибирские абоненты Tele2 стали активно путешествовать по своему и ближайшим регионам.

«Число путешествующих на юг России весной сократилось, но в конце июня количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на конец июня»,– рассказал генеральный директор компании, уточнив, что среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край, если анализировать предпочтения клиентов оператора. А вот в Республику Крым поехали лишь 10% путешествующих на юг абонентов.