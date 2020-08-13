«Стучалась, долбилась, аж соседи повыскакивали»: мать 10 детей бросила их ночью в квартире, а потом не смогла попасть домой

Дети остались в квартире одни, мама смогла попасть внутрь только благодаря спасателям. Фото: личный архив.

Об этом случае сначала рассказали муниципальные спасатели: за полночь им позвонила расстроенная многодетная мать из Советского района Новосибирска. Сказала, что вышла на минутку из дома, дверь захлопнулась, а внутри остались 7 ребятишек, все мал мала меньше. В квартиру она попасть не могла.

— Вместе со старшей дочерью (девочке 14 лет) она вышла за солью к соседке, дверь захлопнулась, в квартире находились дети — трое маленьких близнецов и их старший брат — 9-летний мальчик, — рассказали в МАСС.

Старшие дочки хотят лишить мать родительских прав на младших братьев и сестер. Фото: личный архив.

«Комсомолка» выяснила, что героиня этой истории уже знакома нашим читателям. Людмила* — мать 10 детей. И две старшие дочки, которые уже взрослые, пытаются лишить ее родительских прав, объединившись с бабушкой. Говорят, что родительница их — кукушка, о ребятишках не заботится, ведет себя беспечно. Девчонки даже на ток-шоу ездили доказывать, что малышам будет лучше в детдоме.

— Я даже не удивлена, что она их ночью одних оставила. Для нее — это нормальная практика, так всегда было. Поэтому и просим ее лишить прав, — прокомментировала КП-Новосибирск старшая дочь Надежда.

Но опека все-таки на стороне матери. Ведь Людмила — не какая-то маргиналка, не пьет, не курит, просто к жизни относится легкомысленно. С мужчинами у нее не клеится, вот и пытается все наладить личную жизнь, то от одного в декрет уйдет, то от другого. Но куда же она собралась той ночью? За солью к соседке, как рассказали спасатели? Оказалось, что нет.

— Мы пошли с дочерью в супермаркет, он круглосуточный. А когда вернулись, не смогли открыть дверь. Я закрыла ее ключом на два оборота. А сын, которому 9 лет, повернул еще на один оборот изнутри. И когда так происходит, со стороны лестничной клетки уже домой не попадешь. Надо чтобы дверь открыли из квартиры. Вот мы стучались, долбились, да так, что аж соседи повыскакивали. Но сын крепко уснул... Не слышал. Вот и пришлось позвонить спасателям, — призналась КП-Новосибирск Людмила.

Спасатели во втором часу ночи помогли матери попасть в квартиру. Фото: МАСС.

Но что именно ей понадобилось в магазине, не говорит. А опека и чиновники не собираются сильно разбираться в этой истории. Ведь закончилось все хорошо, никто из ребятишек не пострадал. Надеются, что многодетная мама все-таки сделает выводы из этой истории, не будет такой беспечной и бросать детей одних.

— Меня не смущает эта ситуация, думаю, за нее цепляться не стоит. У нас часто дети могут закрыться в квартире, ну бывает такое. Да и поход за продуктами среди ночи не удивляет. У нас же есть круглосуточные магазины, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск заместитель главы администрации Советского района Александр Кулаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Влезла в кредиты, чтобы угостить Киркорова тортом!»: мать 10 детей могут лишить родительских прав

Старшие дочери просят забрать из семьи остальных ребятишек и называют свою родительницу «кукушкой» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru