Теперь там не страшно: на дороге к школе и садику сделали освещение

С появлением таких зеркал движение внутри дворов станет безопаснее. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Жители микрорайона Золотая Нива в Дзержинском районе несколько лет ждали освещения дороги к лицею № 113 и детскому саду № 32. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов получил от новосибирцев соответствующий наказ. И в 2020 году мэрия выделила средства из городского бюджета.

- За выполнение этого наказа бился практически пять лет. Этот участок местные жители неспроста называют дорогой жизни - по ней они отводят своих детей в лицей и детский сад, и раньше там было небезопасно. Теперь освещение на этой дороге есть, - рассказал депутат Игорь Салов.

У лицея - новая лестница…

Но это не все: по обращениям жителей соседнего с лицеем дома капитально отремонтирована лестница у лицея № 113. Жители собрали средства, депутат помог найти ответственного подрядчика. Эта территория будет расширяться, поэтому ближайшие незаконно вырытые погреба уже ликвидированы районной администрацией. Ямы представляли серьезную опасность для любознательных детей. Депутат напомнил, что школьники уже не раз падали в местные погреба. С другой стороны, не всегда удавалось достичь взаимопонимания с их владельцами.

- Конечно, местные жители проявляли недовольство, и их можно понять. Но и администрация сработала аккуратно и в рамках закона. Все-таки лицею нужно расширяться, дети должны ходить в школу по нормальным тротуарам, а не думать, как бы в темноте не провалиться в погреб. Дорога к знаниям должна быть светлой. Кстати, у детского сада № 32 освещение уже появилось, - объяснил депутат Игорь Салов.

А на дороге - сферическое зеркало

Еще одним решением для безопасности внутридомовых проездов стало сферическое зеркало. Оно установлено благодаря участию жителей домов на крутом повороте в одном из дворов. Теперь водители и пешеходы заранее могут увидеть, не едет ли из-за угла автомобиль.

- Считаю, что нововведение поможет обезопасить жизнь людей, поэтому мы вместе с жителями обязательно продолжим практику установки таких зеркал. И нам уже активно дают наказы. Также остро стоит проблема зимнего содержания дорог. Для этого нужно организовать работу профильных служб, а также обустраивать тротуары, чтобы машины и люди не создавали друг другу помех. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в курсе этих задач, мы все рассчитываем на его поддержку, - отметил депутат Игорь Салов.