«Настолько реальное, что собаки врезаются»: на Кропоткина появилось необычное граффити

Иван Конобеев: - В это граффити мы вложили много сил и чувств. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Стена дома № 126 на улице Кропоткина стала настоящим произведением искусства: там появилось необычное граффити. Инициатива раскрасить стену принадлежит депутату Ивану Конобееву.

- Еще весной мы подумали, раз этот год юбилейный для Великой Победы, то было бы здорово сделать на одной из глухих стен округа масштабное граффити. Стали размышлять над проектом, ведь военная техника, батальная сцена, что-то патетическое во дворе жилых домов было бы не совсем к месту. Так появилась концепция, которую мы назвали «75 лет мирного неба над головой». Спокойный добрый сюжет, узнаваемый жителями пейзаж реки Ельцовка-1, над обустройством поймы которой мы сейчас работаем, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев.

Жильцы дома вместе с депутатом уже не первый год обустраивают свой двор: на придомовой территории организована площадка для выгула собак, установлены догбоксы, проведено озеленение. Теперь решили облагородить стену дома.

- Мы согласовали граффити с жителями дома. Именно они являются хозяевами этой стены, и они дали разрешение, поэтому о том, что фасад будет закрашен коммунальщиками, речи не идет. Лишь бы хулиганы не испортили. К слову, на месте граффити как раз и было изображено что-то непонятное. Теперь все очень красиво и со смыслом. Мы вложили сюда много сил и чувств, особенно сами художники, - пояснил Иван Конобеев.

Над проектом работали арт-центр Graffiti Arena и студенты Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна Вячеслав Лиман и Евгений Борисов. Им потребовалось две недели, чтобы воплотить проект. Обычно такие большие изображения наносят с помощью автовышки и процесс идет намного быстрее, однако спецтехника не смогла бы подъехать к дому, не повредив зеленые насаждения. В итоге мастера придумали, как безопасно приладить лестницу. Также было непросто подступиться к материалу стены - мелкая керамическая плитка оказалась очень капризным покрытием.

- Стена неровная, вся в плиточке. Долго бились над тем, что краска то впитывалась, то не впитывалась. Поэтому сначала мы раскрашивали поверхность, как детскую раскраску, а потом декорировали под реальную фактуру - траву, речку, плитку мостовой, небо. Получилось настолько реалистично, что пробегавшая мимо собака просто врезалась в нарисованную траву, - улыбается Вячеслав Лиман.

Сам эскиз он нарисовал вручную за один вечер. Мирное небо, дружная семья, сочные краски. Плюс узнаваемые элементы территории поймы Ельцовки-1 и видение ее будущего благоустройства. А на передний план вынесен символ Новосибирска - два соболя. Сюжет был принят инициативной группой единогласно.

- К нам уже обращаются жители из других дворов с предложениями раскрасить глухие стены и там. Думаю, мы продолжим этот проект. Здесь же будет еще благоустроена прилегающая территория, а граффити будет круглогодично напоминать, что в зеленой зоне Ельцовки-1 будет создан парк, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев.