Новая дорога избавит левый берег от километровых пробок

Сергей Трубников: - Продление улицы Петухова стало возможным благодаря жителям Кировского района. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Жителей Южно-Чемского жилмассива и всех водителей, которые часто бывают в Кировском районе, ждут перемены: улица Петухова будет продлена - появится выезд на улицу Комсомольскую. Это один из проектов программы по решению проблемы многочасовых пробок, которую отстаивают депутаты района Вениамин Пак, Евгений Подгорный, Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Александр Тарасов, Дмитрий Колпаков и Сергей Трубников.

- Транспортная проблема для Кировского района чрезвычайно актуальна. Строительство здесь идет очень активно, возводятся сразу несколько микрорайонов, а с дорогами последние годы ничего особо не делалось. Люди постоянно говорили об этом депутатам. Мы собрали массу информации о самых болевых дорожных точках, подключили к решению задачи все ветви власти, и нам удалось добиться финансирования строительства новой дороги. Техника уже работает на объекте. Все-таки федеральные деньги в таких вопросах являются колоссальным подспорьем. Хочу также отметить, что это стало возможным только благодаря работе в плотной связке с местными жителями, правительством области, - сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников.

Поспособствовал началу строительства дороги и лично губернатор Новосибирской области Андрей Травников: он заострил внимание федеральных властей на необходимости решения этого вопроса. И в итоге дорога попала в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

- Эта дорога будет строиться в несколько этапов. В 2021 году в ходе реализации первого и второго этапов будут соединены улицы Петухова и Н. Сотникова. Это будет знаковая часть работ, итогом которой станет существенное снижение транспортной нагрузки. Город пустит сюда муниципальный транспорт, до Южно-Чемского жилмассива будет ходить троллейбус. Жители постоянно говорят о необходимости развивать здесь общественный транспорт, и мы это сделаем, - отметил депутат Сергей Трубников.

Строительство находится под контролем правительства Новосибирской области и депутатского корпуса. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт подчеркнул, что активное развитие инфраструктуры в Южно-Чемском микрорайоне будет идти с учетом мнения местных жителей.

- Сейчас люди, живущие на улице Н. Сотникова, фактически отрезаны от города. Дороги на улицах Шевелева и Чистякова забиты, выезды на улицы Петухова и Бронную постоянно в пробках. Дома строятся очень активно, у каждого жителя по машине, у семей - по две, но выехать очень проблематично. Спас бы троллейбус или трамвай. И очень хорошо, что решили запустить сюда общественный транспорт, мы все его давно ждем, - поделился мнением житель с улицы Н. Сотникова Сергей Кузнецов.

Уже определена компания-подрядчик на второй этап работ. Строительство 780 метров долгожданной дороги обойдется в 144 миллиона рублей. Финансироваться проект будет из городского, областного и федерального бюджетов.

А в это время

Кировке - отремонтированный Дом детского творчества

Еще недавно в Доме детского творчества «Кировский» было очень сыро, протекала кровля. Казалось, здание, в котором почти 40 лет с удовольствием занимались жители Кировского района, разрушается и проще его снести. Жители попросили депутата Законодательного собрания НСО Евгения Подгорного и депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Колпакова вмешаться в ситуацию, и зданию удалось помочь.

- ДДТ «Кировский» очень важен для жителей Затулинского жилмассива. Здесь занимаются более 3,5 тысячи ребятишек, и обращений было много. Общими усилиями мэрии, депутатского корпуса, а главное, жителей этот наказ, полученный пять лет назад, важно было реализовать, - пояснил депутат Дмитрий Колпаков.

Городской бюджет деньги на ремонт выделил только в 2020 году, работы обошлись в 4,5 миллиона рублей.

- Здание было построено в 1981 году. С тех пор здесь проводился только косметический ремонт. Теперь же здесь восстановили пол, кровлю и стены, смонтировали полноценную вентиляцию, заменили канализацию, полностью обновили электрику, поставили систему пожарной сигнализации, провели ремонт спортзала, - перечислил Дмитрий Колпаков.

Долгожданному ремонту Дома детского творчества «Кировский» радуется его директор Галина Фомина.

- После ремонта наш дом получил вторую жизнь. В большом зале ребята тренируются в секциях по самбо, дзюдо, боксу, проходит общефизическая подготовка. Занятия идут с 8 часов утра до 8 часов вечера, - говорит Галина Фомина. - Хочу искренне поблагодарить всех, кто помог нашему Дому детского творчества.