«Купил столько, что на полушубок хватит!»: американец заказал у русских рыбью кожу с окрасом волка

Александр Васенев из химика превратился в предпринимателя. Фото: Алена ЛЮБИМОВА.

Новосибирские умельцы выделывают рыбью кожу, строя на этом бизнес. Шкурки из объедков от семги и горбуши набирают популярность: из них шьют сумки, обувь, ремни и кошельки. Заказов с каждым месяцем все больше. Клиенты есть и в Африке, и в Америке. Чем так привлекательны кеды из чешуи, узнавал журналист КП Новосибирск.

Заготовка "под волка". Фото: Александр ВАСЕНЕВ.

ЧУДО-ЮДО РЫБА-ВОЛК

Раймонд Луис живет в Нью-Йорке, и у него весьма необычный вкус. На международном сайте новосибирской компании мужчина оформил заказ на рыбьи шкурки. Правда, его запрос сначала показался нашим производителям немного странным. Американец захотел, чтобы заготовки были по окрасу точь-в-точь как волчья шкура.

— Рыбью шкуру мы выделали по нашей технологии, а вот цвет оказался основной загвоздкой, — рассказывает КП-Новосибирск Александр Васенев, в прошлом он — химик, а теперь — бизнесмен. — Заказчик сначала хотел серый окрас. Мы изготовили несколько тестовых образцов, и часть из них оказались с пигментацией — были небольшие просветы коричневого. И вот серый поверх коричневого дал такой оттенок, как спина у волка. Американец увидел и написал: «О! Мне нужны как раз вот такие, как у настоящего волка». Пришлось выбирать на производстве необходимое количество шкур, чтобы они были с легкой пигментацией, и уже потом покрывать их серым цветом.

Заграничный клиент, получив свой заказ, остался в восторге. Сибиряки пытались выяснить у него, что он планирует сшить из рыбы с эффектом волка, но тот секрет не раскрыл. Можно только предположить, что количества заказанных шкур вполне хватит на модный полушубок.

Обувь сделана из рыбы. А вы догадались бы? Фото: Александр ВАСЕНЕВ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ОБЪЕДКОВ

В Новосибирске производство рыбьих шкур ведется уже пять лет. Небольшой производственный цех, самодельное оборудование и самобытность товара позволили нашим умельцам снискать мировую известность.

Мало кто знает, что необычные изделия рождаются в буквальном смысле из объедков, которые остаются от пищевого рыбного производства. Замороженные остатки рыбы вместо утилизации получают вторую жизнь. Шкурки семги, кеты, щуки, судака и минтая выделываются с помощью специальных химических растворов, покрываются краской, а потом становятся основой для эксклюзивных вещей. Сам Васенев с гордостью носит жилет из рыбы и уверяет, что вещь служит ему уже несколько лет. Кстати, готовые изделия только внешне напоминают гардероб русалки. На деле рыбой не воняют. Зато, как уверяет производитель, кеды из лосося никогда не натрут ноги. У этих шкурок есть удивительная особенность — они нагреваются теплом тела и становятся словно второй кожей, оттого и цена — около 1000 рублей за шкурку. А еще изделия из рыбы очень прочные.

Особой популярностью пользуются кошельки. Фото: Галина НАЛИМОВА.

Из рыбы сейчас делают почти все: ремни, перчатки, браслеты, кошельки, одежду и обувь. Есть возможность регулировать толщину кожи с помощью разной выделки. Но производители не перестают креативить и придумывают что-то новенькое.

— Мы хотим попробовать выделать шкурку толстолобика. Посмотрим, что получится, — говорит Александр Васенев. — Внедряем новые способы жирования и окраски. Учимся делать с матовым, восковым эффектом. Разработали новое лаковое покрытие. А еще шкуры теперь могут светиться в темноте!

Мужской вариант изделия из рыбы. Фото: Галина НАЛИМОВА

ПАНДЕМИЯ ОТКРЫЛА МИР

Карантин едва не утопил корабль необычного рыбьего производства. Заказы из России пропали на несколько месяцев. Но международный сайт компании вдруг расшарили иностранцы.

— Видимо, за границей люди во время карантина увлеклись рукоделием и творчеством, и нам посыпались заказы из США и Китая, — поделился радостной новостью Александр. — На одном из сайтов европейских предпринимателей мы также разместили информацию о нашей технологии, и на нее откликнулись представители из Уганды с предложением о покупке. Но особенно запомнился, конечно, американец своим неожиданным и неординарным запросом.

Мастер Галина Налимова делает из рыбьей шкуры браслеты. Фото: Галина НАЛИМОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Экзотику на глаз не отличишь»

Ольга Гребенщикова, технолог по производству изделий из кожи и меха, говорит, что внешне рыбья кожа — такая же, как кожа змеи:

— Рыбья кожа для России — это экзотика. В нашей стране чаще используют кожу свиней, крупного рогатого скота, овец. На глаз отличить ее от изделий из кожи ската или змеи сложно — нужны лабораторные исследования. Так что совет для обычных покупателей: просите сертификат качества. Производители, которые отвечают за свою продукцию, его обязательно предоставляют.

А КАК У НИХ?

В Аргентине из рыбы делают кеды

Новосибирцы — не единственные, кто выделывает рыбью кожу в России. Подобное производство есть еще в Ингушетии. За рубежом это производство тоже популярно: к примеру, аргентинская компания по производству обуви выпустила кеды из рыбьей кожи, а китайцы — телефон, обтянутый кожей рыбы.

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