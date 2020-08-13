Смертельный кусь таракану: ученые вывели хомяков-охотников

Хомяки оказались теми еще хищниками. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Местом неожиданных открытий стал Институт систематики и экологии животных СО РАН. Ученые разбудили у травоядных грызунов охотничий инстинкт. Как это удалось и зачем хомякам и мышкам убивать, добывая себе корм, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Для того чтобы понять, в чем эксклюзив открытия сибирских ученых, давайте вернемся на несколько лет назад. Исследователям уже было известно, что среди грызунов есть хищники. К примеру, кузнечиковые хомяки, обитающие в Южной Канаде и Северной Мексике. Они питаются ящерицами, ядовитыми многоножками и даже мелкими грызунами. Новосибирские ученые решили проверить, есть ли охотники среди других особей, которых ранее считали добряками-вегетарианцами.

— Да, ранее в желудках мышей и хомяков находили остатки насекомых. Только это никто раньше не изучал. Нам стало интересно, будет ли выявлен охотничий инстинкт у травоядных видов грызунов, — рассказал КП-Новосибирск Ян Левенец, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института систематики и экологии животных. — В эксперименте приняли участие хомяки, крысы и полевые мыши. Обычно они едят траву, зерна, фрукты и овощи. К насекомым ранее интереса вообще не проявляли. То есть живого ничего не ели.

Первые испытания провели с полевой мышью. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты организовали свидание полевой мышки и рыжих лесных муравьев. Подопытную отправили на «арену» и стали наблюдать. А дальше маленькая серая мышка «озверела». Она не побоялась насекомых, которые плевались кислотой. Норушка почти сразу пошла в атаку и бросилась поедать добычу. Поглощала муравьев целиком, не оставляя даже лапок.

Но не все представители вида захотели охотиться. Были и такие мышки, которые ждали травы и зернышек, предпочитая какое-то время поголодать, чем нападать.

— Это был пилотный эксперимент. Среди полевых мышей инстинкт проявился у большей части. Дальше мы решили проверить серых крыс и хомяков, — говорит исследователь.

Лабораторию превратили в съемочную площадку. Под прицелом видеокамер — несколько «квартир». Сначала там в одиночестве скучали джунгарские хомячки и хомяки Кэмпбелла. Грызунам дали время освоиться на новой жилплощади, а уже потом подселили к ним новых участников проекта — мраморных тараканов. И начали наблюдать, как в мимимишном голодном пушистике просыпается хищник. Кусь! Хрусь! И от упитанного соседа-усача ничего не осталось.

— Если джунгарские хомячки просто ели жертву, то хомяки Кэмбелла действовали более изощренно. Они преследовали жертву, захватывали его в плен, а потом… откусывали насекомому лапки, — объясняет Ян.

Следующая стадия эксперимента — с более дикими участниками, которые обычно не живут с людьми в качестве питомцев. Хомячки Эверсманна и монгольские намного крупнее и агрессивнее домашних. У них острые, как нож, зубки. И бедные тараканы ощутили это на собственной шкуре.

По словам Яна Левенца, ученым удалось разбудить инстинкт охотника в нескольких видах грызунов. Так что, если у вас в доме проживает милый джунгарик, то смело можете подкармливать его мраморными тараканами. Только ни в коем случае не ловите корм для хомячков у нечистоплотных соседей.

— Тараканы, которые бегают по квартире, для прикорма не годятся. Лучше покупать специальных в зоомагазине. Хомячкам полезен белок, это для них дополнительный источник энергии. Правда, не всякий зверек проявит интерес к новой пище, но проверить стоит, — резюмирует Ян Левенец.

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