«Инстаграмный» «срок годности» ребенка — примерно пару лет»: топ-блогерша из Новосибирска рассказала о заработке на детях

Топовая блогерша растит трех детей, но раскрутилась благодаря умению писать тексты.Фото:предоставлено Мариной Трубицыной

Топовый блогер Марина Трубицина обратила внимание на многодетных мам, которые заводят по 10 детей ради раскрутки «Инстаграма». Как заработать в соцсетях на большой семье и чем такая слава может грозить детям — в материале КП-Новосибирск.

ДЕТИ КАК КОММЕРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

Жительница Новосибирска Марина Трубицина — сама многодетная мама, воспитывает троих детей, а также наращивает аудиторию почти в миллион подписчиков в «Инстаграме» под ником maripulya. В одном из последних постов автор рассказала про свою подругу, у которой восемь детей, но она мечтает родить еще двух. Марина не может понять зачем. Неужели для раскрутки соцсетей?

— Всем нравятся младенчики и фотосессии с ними. В России немало блогеров, для которых дети представляют коммерческий интерес, и они не стесняются об этом заявлять. Вообще, «инстаграмный» «срок годности» ребенка составляет примерно пару лет. Дальше он вырастает и уже не так интересен публике. Не так много рекламных заказов, не такие большие охваты, и поток денег уже не сыплется в твой карман, — рассказала КП-Новосибирск Марина Трубицина.

До прихода интернета мамы могли похвастаться своими чадами на детских конкурсах красоты и в модельных агентствах. Сейчас же вместо подиума посты и «сторис». С помощью детей раскручивают блог и даже зарабатывают, рекламируя одежду для малышей и игрушки.

— То, что ребенок чувствует себя картинкой, — это нормально. Сейчас дети сам стремятся в блоги, с 4 лет смотрят YouTube, — рассуждает Марина Трубицина. — Моя старшая дочь уже сама ведет странички на «Лайке» и TikTok, с удовольствием снимается для проектов в моем блоге. А соцсети помогают мамам найти заработок. Грустно, когда видишь в отделе опеки уставших мам, которые живут на детские пособия и ничего не хотят менять.

Марина считает, если ребенка используют в коммерческих целях, — это не значит, что его не любят. Но и рожать по 10 детей ради подписчиков — глупость.

СОВЕТЫ МАРКЕТОЛОГА И ПСИХОЛОГА

Интернет-маркетологи добавляют: многодетной матери мало просто завести страничку и бездумно выкладывать фото малышей. Если женщина хочет стать блогером, в день нужно тратить около 3 — 4 часов на развитие «Инстаграма», выкладывать как минимум один пост и 10 «сторис», а также уметь делать качественные фотографии и писать интересные тексты.

— Проще всего набрать аудиторию в TikTok — там конкуренция меньше. Даже блогеры в трениках и с бардаком на заднем фоне могут стать известными. Мамочке лучше сразу определиться с тематикой: блог про еду, воспитание детей или о том, как все успеть. В любом случае, ваши подписчики захотят узнавать что-то полезное. Нельзя забывать и об интересах ребенка: если вы выкладываете его в блог, то потом ему может быть стыдно, — уверена основатель Первой академии маркетинга Ирина Ластовка.

Психологи считают, что некоторые многодетные матери продвигают себя в соцсетях, чтобы не умереть от скуки в четырех стенах. Если это приносит деньги, почему бы и нет. Главное, чтобы ребенку было комфортно. Но уже с 5 лет детей лучше не задействовать в качестве площадки для рекламы.

— Мамы часто используют детей для каких-то целей — чтобы решать внутрисемейные вопросы, привлекать к себе внимание или зарабатывать деньги. Совсем маленькие дети могут еще не понимать, что их используют. Но задействовать детей 4 — 5 лет в рекламе уже опасно. Они могут получить нарциссическую травму, а когда их спустят с небес на землю, разочаруются в жизни, будут страдать, что она не соответствует картинке из «Инстаграма», — объяснил КП-Новосибирск новосибирский психолог Константин Зубахин.

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