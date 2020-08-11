В чем смысл крестного хода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помолился перед сном, тайком помолился, прочёл молитву перед серьезным делом. Помолился в храме с другими прихожанами. И так далее. Молитва – дело частное. Стой, молись. Такое статичное действо. Понятное и привычное.

И вот – крестный ход. Молитва в движении. В чём смысл и сила такого способа общения с Богом? А нужно это, чтобы освятить большое пространство окрест себя. Например, родное село, а то и город. И на крестном ходу звучат особые молитвы о храме сем, о граде сем, о людях предстоящих.

Крестный ход – это, конечно, всегда событие. К нему готовятся, его приурочивают к значимым праздникам или к великим делам. Вот любопытный факт: в Великую Отечественную войну над Новосибирском прошли воздушные крестные ходы, и наш город был освящен таким образом. Крестный ход, по сути, является молитвой, растянутой во времени и пространстве и оттого становящейся сильнее.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».