В чем сила родительского благословения

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Начиная новый путь или новое дело, детям обязательно следует заручиться добрым напутствием отца и матери. А родителям очень важно понимать, какую силу имеет их благословение. Если вдуматься в значение этого могучего слова, увидим «благо» и «слово». И вот это слово благое лежит на отце семейства, как на монархе. И уже он даёт это благо – благодать – всем членам своей семьи. Вдумайтесь в это. И не стесняйтесь просить благословения у своих родителей. В добром деле оно всегда будет вам большой подмогой. А случится беда – убережёт родительское благое слово. Известно множество подтверждающих это случаев. Самое наглядное, пожалуй, когда родители, благословившие своих детей на армейскую службу, в час их смертельной опасности чувствовали близкую беду и молитвой спасали их, находящихся за тысячи километров от родного дома.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».