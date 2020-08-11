Выплаты предпринимателям в Новосибирске в связи с коронавирусом: какие льготы положены, как получить

Многие льготы можно оформить онлайн. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Важный вопрос, который волнует многих бизнесменов: какие выплаты предпринимателям в Новосибирске в связи с коронавирусом положены сибирякам? Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили полезную памятку, в которой собрали все самые важные моменты.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА?

Правительство РФ определило несколько сфер, наиболее пострадавших от коронавируса. Это авиаперевозки, транспортные предприятия, туристские агентства, гостиничный бизнес, стоматология, а также сферы культуры и развлечений, организации конференций и выставок, дополнительного образования, оздоровления и спорта, общепита, розничной торговли одеждой, бытовых услуг населению.

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО?

1. Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов

Что дает?

Продление срока уплаты следующих взносов:

— налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год — на 6 месяцев

— налог (авансовые платежи по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на первое полугодие (второй квартал) 2020 года — на 4 месяца

— авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за первый квартал 2020 года — на 6 месяцев

— авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года — до 30 декабря 2020 года

— НДФЛ за 2019 год — на 3 месяца

— страховые взносы за март — май 2020 года — на 6 месяцев

— страховые взносы за июнь и июль 2020 года и страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 руб., подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года — на 4 месяца

Что необходимо: эта мера поддержки начинает действовать автоматически.

2. Реструктуризация налоговых платежей

Что дает?

Реструктуризация налоговых платежей для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Речь идет о платежах, сформировавшихся в период предоставления шестимесячной отсрочки по оплате для бизнеса. Действует такая рассрочка в течение года (с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года). Вносить плату нужно будет ежемесячно равными долями.

Что необходимо: подать заявление в УФНС по Новосибирской области после того, как закончится срок отсрочки платежа.

3. Отсрочка платежей по банковским кредитам

Что дает?

Отсрочка платежа по основному долгу перед банками с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Выплата трети суммы от обязательных процентных выплат по кредиту, остальную часть берет на себя государство. Банк не может увеличить процентную ставку и требовать досрочно погасить задолженность до декабря 2020 года.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: подать заявление в банк и заключить дополнительное соглашение.

4. Беспроцентные кредиты на зарплату

Что дает?

Кредитный договор со ставкой 0% до октября 2020 года. Заемщик должен работать на рынке не менее года.

Сроки: с апреля по октябрь 2020 года.

Что необходимо: подать заявление в банк и заключить соглашение.

5. Арендные каникулы от государства

Что дает?

Отсрочка или снижение арендных платежей перед государством и местными властями. Отсрочка действует на половину арендной платы за период вынужденного закрытия на карантин. Можно поэтапно оплатить задолженность в течение трех лет.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: направить обращение арендодателю и заключить дополнительное соглашение.

6. Мораторий на банкротство

Что дает?

Запрет на возбуждение дел о банкротстве и принудительные меры взыскания.

Сроки: с 3 апреля по 3 октября 2020 года.

Что необходимо: мера поддержки действует автоматически. Нужно обратиться за информацией на сайт УФНС.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Кредиты малому и среднему бизнесу

Что дает?

Быстрые кредиты до 5 000 000 руб. и кредиты без повторного подтверждения гарантий от 5 000 000 руб.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: позвонить в Фонд за консультацией, оформить и подать заявку. Телефон Фонда развития МСП (383) 222-60-41.

2. Микрозаймы без залога

Что дает?

Увеличенные взносы микрозаймов без залога до 300 000 руб. Увеличение суммы микрозаймов на пополнение бюджета компании до 300 000 руб. Продление сроков гашения микрозаймов перед минпромторгом НСО на три года.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: позвонить в Фонд микрофинансирования Новосибирской области, подать заявку. Телефон ФМФ (383) 209-13-33.

3. Субсидии на выплату зарплат сотрудникам

Что дает?

Возмещение затрат на оплату труда уволенных, выпускников колледжей и вузов, безработных. Власти возмещают 50% среднемесячной платы.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: позвонить в министерство труда и соцразвития Новосибирской области, подать заявку. Телефон горячей линии Минтруда и соцразвития 8-800-100-00-82.

4. Налоговая отсрочка для владельцев ТЦ и рынков

Что дает?

Отсрочка по налогам для владельцев ТЦ и рынков, которые предоставили арендные каникулы предпринимателям. Отсрочка на выплату налога на имущество организаций, земельного налога.

Сроки: до 1 октября 2020 года.

Что необходимо: подать заявление в УФНС по Новосибирской области.

5. Субсидии на профилактику коронавируса

Что дает?

Выплата малому и среднему бизнесу на закупку масок, перчаток, антисептиков и дезинфекцию помещений в борьбе с COVID-19.

Размер субсидии: от 15 000 руб.

Что необходимо: подать заявление в УФНС по Новосибирской области.

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