Это точно торт? 15 невероятных кулинарных шедевров от бывшей модели, которые просто жалко есть!

Наталья удивляет необычными тортами и клиентов, и подписчиков в соцсетях. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Книги, букеты, кроссовки, олени, агаты, чемоданы, горшки с чесноком, герои сказок — это не склад «Поля чудес», а идеи для вдохновения. Кондитер Наталия Верте умудряется превратить повседневность в праздник. «Такие торты даже есть жалко», — жалуются ее заказчики.

Да пребудет с вами аппетит! Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

А ведь все эти кулинарные шедевры не только очень красивые, но и невероятно вкусные. Как модель стала кулинаром и в чем секрет ее вкусняшек — в репортаже КП-Новосибирск.

Даже «Оно» вдохновляет. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Наталия никогда не думала, что кондитерское искусство затянет ее настолько сильно, и уж тем более не предполагала, что станет этим увлечением зарабатывать.

Замок с призраками для четырехлетнего сладкоежки. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

— На самом деле у меня не было особой потребности найти свое дело. Для меня женская реализация — в семье, с мужем. Но однажды мне просто стало плохо, нужно было выпустить какой-то творческий потенциал, и я стала искать занятие, — рассказала КП-Новосибирск Наталия Верте. — Но про кондитерку сначала не думала, поскольку всегда считалось, что я больше интеллектуальный тип и меня должны привлекать какие-то мегасерьезные занятия. В детстве я жила в США, мне легко давалось изучение иностранных языков, потом я училась на лингвиста в НГУ, потом попробовала и воздушную акробатику, и танцы, и фотосъемки в качестве модели, и телевидение...

Кроссовок, который можно нюхать и есть. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

К слову, во всех занятиях девушка преуспевала и добивалась результата. Наталия несколько лет работала переводчиком в московской компании, и ей сулили повышение по службе.

Любителю подсолнухов и Ван Гога. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Фотографы как на мед слетались на эффектную внешность, и от предложений побыть моделью не было отбоя. На телеканале Наталия полюбилась зрителям за необычные сюжеты в формате «Испытано на себе». Но настоящий талант сибирячки проявился именно на кухне.

Прованс. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

— Идея по созданию именно тортов возникла не сразу... Я люблю Париж, и когда я гуляла по городу, меня очень восхищали французские кондитерские. Такие красивые... Я получала эстетическое наслаждение просто от вида десертов. По вкусу, кстати, они были не так хороши. Потом я внезапно решила приготовить десерты дома. Мне всегда нравилось кормить людей. Наверное, я буду отличной бабушкой... И мои десерты однажды попробовал близкий человек и сказал: «Да у тебя талант! Тебе надо срочно начать развивать это!» А я подумала: «Почему бы и да?» И начала, — вспоминает Наталия.

Редактору журнала мод презентовали съедобный девчачий дневник. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Начинающий мастер тут же записалась на кондитерские курсы в Новосибирске и стала осваивать разные техники. Особенно понравилось работать с мастикой и акварелью. На свет стали появляться необычные торты.

Рога тоже съедобные. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Наталия признается, что клиенты очень часто жалуются, что им жалко резать эти шедевры. Одна постоянная заказчица как-то сказала, что хотели даже засушить капкейки необычной красоты, потому что язык не поворачивался их и съесть.

Русалка у моря Обского. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

— Обычно в десертах все съедобное. Но иногда использую для декора живые цветы, шишки, ленты, — показывает мастерица. — То, что я делаю, — это роспись в технике «акварель по мастике». Лепка тоже из мастики.

Свадебный десерт. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Кондитер уверяет, что все ее торты на вкус ничуть не уступают внешней красоте. Девушка сначала сама пробует все начинки, а уже потом предлагает их клиентам. И всегда отмечает, что ее торты — это авторская работа, а не конвейер.

Сказочный эльфийский лес. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

Лепить все это руками — очень кропотливый труд. Заказать такой шедевр могут не все. Дело вовсе не в высокой цене — порядка 1,5 тысячи за килограмм, а в психологической совместимости.

Торт для путешественницы. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

— Мне вообще очень сложно общаться с людьми. А особенно с теми, кто мне совершенно не подходит психологически, хотя я, наверное, могу найти общий язык с любым адекватным человеком. Но дело в том, что это энергозатратно, — признается девушка.

Торт для стилиста. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

— Я очень быстро поняла, что устаю «прогибаться», это не мое. И я перестала бояться говорить прямо и отказываться от заказа. Авторские торты — это торты по моему дизайну. Разумеется, я учитываю тему, повод, возраст и пол того, для кого заказывают торт. Но объяснять мне, что и куда положить и как лучше нарисовать это или слепить, — вот на это у меня аллергия. Как только замечаю какое-то нервное поведение, я просто возвращаю предоплату и отказываюсь от заказа.

Тропический остров. Фото: предоставлено Наталией ВЕРТЕ.

А еще бывшая модель хоть и держит себя в форме, но искренне считает, что торт просто обязан быть с сахаром. Вот каждый день есть их — вредно, а по праздникам можно и баловать себя, ведь от ПП-выпечки нет совершенно никакой радости.

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