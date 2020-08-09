Откуда пошла традиция поминовения усопших на 9 и 40 дней

Фото: Влад КОМЯКОВ

Каждый, пожалуй, знает, что на 9 дней и 40 дней принято поминать усопшего. Однако далеко не у многих знание этих двух чисел не распространяется далее простой «нумерологии». А это стоило бы понимать глубже, ведь дело идёт о спасении души умершего человека. В первые девять дней ангелы знакомят душу с загробным миром. А после наступают дни небесных мытарств, когда решается, куда душа попадёт – в рай или же в ад. А что делать нам, живущим, как помочь душе родного человека? Молиться. Молитвой доказывать, что человек при жизни сделал много добрых дел от чистого сердца. Что он достоин Царствия Небесного.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»