Стоит ли рассказывать детям о поминовении усопших

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Почему стоит всегда молиться за усопших? Потому что они уже не могут спасти сами себя, их земной путь окончен, все дела завершены. Но в наших силах отмаливать их души. Таким образом, усопшие наши бабушки и дедушки, родители продолжают жить в нас. И поэтому обязательно стоит объяснять детям важность молитв за усопших. Как на чистом листе в их памяти останется это знание, эта культура. И, приходя в храм или на кладбище в один из многих для этого предназначенных дней, они будут творить молитву осознанно. И тем самым спасут души усопших предков. С таким знанием они и свою жизнь уладят по-особенному. Совершая ошибку, будут молитвой просить прощения.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»