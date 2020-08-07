«Пожалела его жену»: сибирячка не стала заявлять на насильника в полицию, но опозорила его в соцсетях

Ольга познакомилась с Максимом на сайте знакомств. Фото: соцсети.

— Вашему вниманию представляется Максим*, который является кобелем и сказочником от Бога. Имеются жена и ребенок, на которых ему абсолютно наплевать. Считает себя бизнесменом, но по факту таковым не является. На данный момент продает шоколад и желает жить за счет средств ребенка и супруги, — такой пост разместила 26-летняя жительница Новосибирска Ольга* в соцсетях и прикрепила фото героя.

Зачем девушке это надо и чем же Максим ее так обидел?

— Он меня изнасиловал, — призналась КП-Новосибирск Ольга. — До сих пор тяжело об этом вспоминать, родные не знают…

Но все-таки Ольга согласилась рассказать свою историю нам.

«Я ТЕБЯ НЕ ТРОНУ»

Шесть лет назад Ольга зарегистрировалась на сайте знакомств. Ей было 20 лет, мечтала познакомиться с парнем.

— Мы начали переписываться с Максимом: он говорил, что не женат, что детей нет, уверял, что мечтает о серьезных отношениях, — поделилась с КП-Новосибирск девушка. — Он напористым таким был, я согласилась встретиться.

Свидание было в парке имени Кирова: Оля гуляла с Максимом до позднего вечера.

— Это я уже потом поняла, что у него технология такая: назначить позднее свидание, чтобы девушке неудобно было добираться домой, — говорит Ольга. — Вот и я на эту удочку попалась: попросила проводить его до метро, но он отказал. Уверял, что живет рядом, пообещал, что меня не тронет. И я пошла ночевать к нему.

Когда Оля зашла в квартиру, то увидела коляску и детские вещи.

— Я сразу же спросила, чье это. В ответ услышала, что это сестры — у нее есть ребенок, — вспоминает Ольга.

А потом Максим, по словам девушки, начал приставать.

— У меня до этого вообще никакого опыта с мужчинами не было. Я сначала просто говорила ему: «Нет, не надо», — потом пыталась отбиваться. Но он придавил меня и взял силой, — описывает события той ночи девушка.

Когда все закончилось, Ольга не сбежала из квартиры: говорит, даже шевелиться боялась. Ушла только утром:

— У меня все тело было в синяках, но говорить родным мне было стыдно и страшно...

Пост Ольги. Фото: соцсети.

«У НАС БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК, НЕ ПОДАВАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ»

Ольга хотела подать заявление в полицию, но ее остановила… жена Максима. Да, парень оказался женат. И ребенок есть.

— Он сам ей признался, что изменил, назвал мое имя. Она нашла меня у него в друзьях на страничке и написала, — говорит Ольга. — Тогда я и узнала, что эта коляска принадлежала его восьмимесячной дочке и что его жена в то время, пока я была у него в квартире, находилась с дочкой в больнице. Она меня и попросила: «Не подавай заявление: у нас больной ребенок, мы собираем деньги на лечение. Без него я не справлюсь». И я пожалела ее и ребенка.

А что Максим? Он пытался писать Ольге, но она сменила номер телефона. А вот с его женой девушка, наоборот, стала общаться.

— Я до последнего хотела сохранить семью. Все мужчины сидят на сайтах знакомств, и что такого? Да, про Ольгу я знала, — сказала КП-Новосибирск жена Максима. И добавила: недавно она его все же бросила.

«ВМЕСТО ПРЕССА - КРУГЛЫЙ КУБИК»

Прошло много лет, и вот Ольга вновь увидела Максима на сайте знакомств. Тогда-то она и решила отомстить, написав о нем пост во всех красках:

— Предпочтительным возрастом для знакомства считает девушек до 26 лет, чтобы они были неопытные и глупенькие, чтобы можно было смело заливать им сказки в уши и использовать. Своим потенциальным жертвам говорит, что не женат и что ребенка нет, дабы скорее заманить в постель. Описывает себя как спортивно сложенного, накачанного мужчину, а на самом же деле от такого мужчины только один круглый кубик в виде живота.

Девушка удалять пост не собирается и надеется, что сможет предостеречь других от своих ошибок.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Девушку можно привлечь за ложный донос»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

— Мужчина, о котором девушка написала в своем посте, может подать на нее заявление в полицию. Спустя шесть лет доказать, что изнасилование было, она уже не сможет, поэтому весь ее пост может быть расценен как ложный донос. И этот мужчина может потребовать компенсацию морального вреда.

* Имена героев публикации изменены.

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