Выжившая: сибирячка спаслась от киллера, который трижды в нее стрелял и два раза пытался сжечь заживо

У Татьяны С. в двух местах прострелена нога. Фото: соцсети/предоставлено ОТС, программой «Экстренный вызов».

Новосибирские силовики расследуют необычное покушение на 48-летнюю жительницу Первомайского района: дверь ее дачи подперли бревном, а сам дом подожгли. Сибирячка и ее муж выпрыгнули из окна второго этажа, чтобы спастись, но тут же попали под обстрел. Пострадавшая женщина пришла в себя после нескольких операций и уже дает показания следователям. Кто хотел ее убить и за что — в материале КП-Новосибирск.

Вот так выглядел дом до пожара. Фото: предоставлено членами дачного сообщества «Лилия».

СТРЕЛОК ПОДЖИДАЛ У ЗДАНИЯ СУДА

Коттедж 48-летней Татьяны, жительницы Новосибирска, вспыхнул в ночь на 2 августа. Кто-то хладнокровно подпер бревном входную дверь и стал наблюдать из огорода, как огонь переходит на хозяйскую спальню. Людей спасла собака. Соседский пес среагировал на чужака и залился громким лаем. Пламя уже поедало занавески, когда Татьяна и ее супруг проснулись. Подпертая снаружи дверь и решетки на окнах превратили дом в горящую ловушку. В панике супруги решили прыгать с мансардного этажа. Тогда наблюдавший за происходящим киллер достал пистолет и начал стрелять в выпрыгивающих из окна людей. Под крики раненой женщины человек в маске убежал огородами. А Татьяну увезли в больницу. Женщина выжила и уже дает показания. Говорит, это не первое покушение на нее. А всему виной дачные войны. Она — зампредседателя садоводческого товарищества «Лилия».

— Кто мог мстить вашему заму? — спрашиваем у председателя СНТ Евгения Фокина.

В прошлом году дом уже пытались поджечь неизвестные.

И понимаем, что подозреваемых немало. Не все соседи-дачники любили Татьяну. Во-первых, многие воспринимали просьбы погасить задолженность за свет и воду в штыки. Во-вторых, у нее был давний конфликт с владельцем СТО — Татьяна в суде доказывала, что станция техобслуживания построена на дачных участках незаконно.

— По решению суда, которое пока не вступило в законную силу, одного из наших дачников обязали снести незаконно построенную на его участке станцию техобслуживания для машин. Да и за свет у него долги. Конфликтовали, — рассказал КП-Новосибирск председатель Евгений Фокин. — Этот мужчина объединил вокруг себя недовольных садоводов, где-то порядка 30 человек, и они начали нас третировать. Пишут кляузы во все инстанции, нас бесконечно проверяют все — ОБЭП, пожнадзор, прокуратура. Нарушений никаких не нашли, только нервы треплют.

Но недавно события стали разворачиваться по сценариям криминальных боевиков. В начале июня, как раз после одного из процессов, автомобиль Татьяны расстреляли прямо у здания суда. Пуля пронзила стекло недорогой иномарки и просвистела в нескольких сантиметрах от головы женщины. А киллер-неудачник ретировался в кусты.

Первая попытка убить дачницу была в июне.

— В прошлом году Татьяне уже пытались поджечь дачу, но тогда все обошлось, — вспоминает Евгений Фокин. — На этот раз могло закончиться трагедией. Ее супруг получил ожоги, у самой Татьяны в двух местах прострелена нога из пистолета 9-го калибра, ей сделали операции и сейчас она в больнице. Уже пришла в себя.

Но описать киллера не может — он был в черной маске. В Следственном комитете говорят, что уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

— Проводится расследование. Подозреваемые есть, но никаких задержаний пока не было. Предстоит проверить всех участников конфликта, — сообщил КП-Новосибирск источник в областном СКР.

Пуля прошила автомобиль насквозь.

«МНОГО КОМУ ДОРОГУ ПЕРЕШЛА, НО Я ЕЕ НЕ ТРОГАЛ»

Несколько попыток свести счеты с дачницей Татьяной явно дают понять, что женщину настойчиво хотят уничтожить. Поэтому следователи держат в секрете даже больницу, где врачи спасают жизнь сибирячки.

— К палате приставили охрану, чтобы преступник не вернулся закончить начатое, — резюмирует Владимир Фокин. — Татьяна сейчас общается только со следователями. А я пока вообще уехал из города на всякий случай...

В садоводчестве уже вовсю обсуждают покушение на зампреда. Молва приписывает преступление владельцу той самой СТО, из-за которой шел суд. Но мужчина после случившегося продолжает вести бизнес, принимать клиентов, никуда не уехал и, естественно, отрицает свою причастность и к пожару, и к стрельбе.

Владелец СТО уверен, что у пострадавшей много врагов. Фото: предоставлено ОТС, программой «Экстренный вызов».

— Я отстаиваю свои интересы в судах, — пояснил КП-Новосибирск бизнесмен-дачник Роман. — Они же на всех подают в суд: за хлеб, за воду, за свободу. За все им надо заплатить. Люди эти просто неадекватные. Ничего странного нет, что им дом подожгли. Она тут много кому дорогу перешла. Но я ее не трогал.

В любом случае следователи уже уверены, что киллер, гоняющийся за дачницей, явно не профи. Может, он просто хотел припугнуть женщину? Как бы то ни было огородному стрелку теперь грозит наказание по тяжкой статье — до 15 лет лишения свободы. Осталось его только найти и задержать.

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