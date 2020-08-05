Иностранка, которую младенцем подарили женщине-лесорубу, ищет родную мать в Сибири

Татьяна росла у бабушки (на фото слева). Правду о том, кто она, узнала через много лет. Фото: личный архив.

Татьяне Черноок 59 лет, она живет в Белоруссии, в небольшом поселке Освея. У нее своя семья: муж, двое сыновей, внук и внучка. Но сейчас все мысли женщины — о сибирской глубинке, где может жить ее родная мать, которую она не видела с рождения. Татьяна рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, зачем хочет ее отыскать.

Приемный отец Татьяны - Николай Турыгин. Фото: личный архив.

«ПОДАРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

— О том, что я — неродная, узнала только в 46 лет. Моя приемная мама, Ядвига, когда я была у нее в гостях, призналась: «Я должна была все сказать, когда тебе исполнится 16 лет. Так хотел твой отец. Он умер, а я не решилась. Но мне недолго осталось, а ты, если узнаешь не от меня, проклянешь», — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

По словам Ядвиги, это случилось в декабре 1960 года в поселке Майском Краснозерского района Новосибирской области.

— Моя приемная мама родом из Белоруссии, приемный папа — из Карелии. Познакомились они в Карелии, куда Ядвига приехала на заработки: она была лесорубом, он работал на пилораме. Они поженились, родили двух сыновей, — говорит Татьяна. — А в Новосибирскую область поехали опять же на заработки, так и оказались в июне 1960 года в поселке Майском.

Маленькая Таня у бабушки. Фото: личный архив.

10 декабря 1960 года у Ядвиги был день рождения. От своего мужа в подарок она могла ждать все, что угодно: цветы, духи, конфеты. Но только не то, что он подарил на самом деле.

— Ядвига рассказывала так: «Николай пришел, протянул мне сверток, а там в одеяльце и грязные пеленки была завернута ты. И говорит: «Ты всегда хотела дочку? Получай!» А потом протягивает свидетельство о рождении, где мы родителями записаны». Вот уж подарок на всю жизнь, — передает рассказ приемной мамы Татьяна. — Откуда это свидетельство появилось, ни приемная мама, ни я не знаем.

Ядвига уверяла: пыталась выпытать у мужа, кто же все-таки родная мама Татьяны. Но он отмахивался: «Зачем тебе?» А в феврале заявил жене: «Собирайся, мы уезжаем обратно в Карелию». Через несколько дней семья покинула Сибирь…

Татьяна росла и училась в Карелии. Фото: личный архив.

«ЗАБОТЬТЕСЬ О ТАНЮШКЕ»

— Свое детство в Карелии я не могу назвать ни хорошим, ни плохим. Жила я у бабушки, отец приходил часто, а приемная мама — нет. Помню, что слышала однажды, как он сказал: «Заботьтесь о Танюшке, ей и так досталось», — вспоминает Татьяна.

Когда Тане было 14 лет, приемный отец умер. Приемная мама уехала в Белоруссию, а Таня осталась у бабушки. Вышла замуж, но вскоре развелась и отправилась к приемной маме в Белоруссию.

— У нас с ней непростые отношения были: если, например, ее родная дочка что-то натворит, то виноватой в итоге оказывалась я. И с ее детьми она сюсюкалась, а с моими — нет. Я тогда не понимала почему, обижалась, — признается Татьяна.

У Татьяны - отличная семья. Фото: личный архив.

Когда правда вскрылась спустя десятки лет, Татьяна расплакалась.

— Я просила ее только об одном: «Не отказывайся от меня». — Даже сейчас при этих словах голос у женщины дрожит. — А она сказала, что у нее от сердца отлегло!

После этого разговора отношения между Татьяной и Ядвигой стали намного лучше:

— Мы наконец-то начали говорить откровенно! И она мне сказала, что не против, если я найду свою биологическую маму.

Татьяна хочет найти биологическую мать. Фото: личный архив.

«ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ЕЙ В ГЛАЗА»

Поддержал Татьяну в поисках и ее муж.

— Я долго ходила как в воду опущенная: никак не могла прийти в себя после слов Ядвиги. А когда все рассказала мужу, то он сказал: «Ты наша, никому тебя не отдадим», — добавляет Татьяна.

Женщина решила начать поиски в соцсетях, отправила письма с фотографиями на несколько передач. Но пока результатов нет. Однако Татьяна не теряет надежды:

— Я понимаю, что никакой любви у моей биологической матери нет и быть не может. Мне почти 60, ей, наверное, около 80. Я просто хочу посмотреть ей в глаза и узнать, почему она от меня отказалась. Но если ей нужна будет помощь, я помогу!

Уважаемые читатели! Если вы что-либо знаете о биологических родителях Татьяны, то можете связаться с нашей редакцией по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно все ей передадим.

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