Общее дело Кировского района

Первая очередь лучшего парка в городе будет сдана осенью. Фото предоставлено генеральным подрядчиком Затулинского дисперсного парка ООО «Премиумстрой».

В субботу, 1 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Кировском районе. Главу региона пригласили местные депутаты Дмитрий Колпаков, Сергей Трубников, Александр Тарасов, Александр Бестужев во главе с председателем Совета депутатов города Новосибирска Дмитрием Асанцевым. Мы поприсутствовали на этой встрече и посмотрели, как меняется район в лучшую сторону.

Вдохновляет благодарность жителей

Рабочая встреча началась в общественной приемной депутатов. Депутат Дмитрий Колпаков подробно рассказал губернатору о том, как народные избранники участвуют в развитии Кировского района, проводят социальную работу, объединяют неравнодушных жителей для решения тех или иных насущных задач.

- Мы стараемся работать комплексно, выстраиваем отношения как с жителями, так и с администрацией Кировского района, мэрией Новосибирска, правительством Новосибирской области. Такой подход позволяет более полно и эффективно улучшать жизнь в районе. На этой территории мы параллельно реализуем сразу несколько проектов по благоустройству и безопасности, здравоохранению, культуре, спорту, образованию, большое внимание уделяем молодежному и социальному направлениям. Хочу отметить, что некоторые из наших начинаний предвосхитили действующие проекты партии «Единая Россия». Например, комплексное благоустройство придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок мы начали задолго до старта проектов «Городская среда» и «Территория детства». Основатель фонда «Общее дело» Вениамин Пак еще в 2005 году предложил и отстоял перед правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска концепцию комплексного ремонта дворов. Благодарность жителей Кировского района вдохновляет на продолжение работы по всем направлениям, - говорит Дмитрий Колпаков.

Важен не только асфальт, но и ливневка

После встречи Андрей Травников решил сам проверить ход ремонтных работ на улице Оловозаводской и Аникина. Долгое время проезд на легковушках по этим дорогам был для водителей как аттракцион - асфальт был разбит. Теперь тут все подлатали, делают парковочные карманы, развороты, ливневую канализацию и тротуар для пешеходов. Вскоре здесь появится полноценная двухполосная дорога. Все работы планируется завершить в сентябре.

- Имейте в виду, что в сентябре нужно объект сдать. То, что в проект заложили ливневку, - это великое дело, ведь проблема отсутствия ливневой канализации в Новосибирске известна. Здорово, что мы стали решать эту проблему при ремонте дорог, - заметил Андрей Травников.

Губернатор и депутаты уверены: двум новым поликлиникам в Кировском районе быть. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Здесь будет лучший в городе парк

Следующей остановкой в маршруте стала стройплощадка будущего дисперсного парка в Затулинском жилмассиве. Дисперсный парк - система связанных парков и скверов, встроенных в жилые кварталы и соединенных пешеходными маршрутами, то есть благоустроенная по единой концепции огромная территория. Сейчас здесь реализуют первый этап работ на территории 4,5 гектара. Общая же площадь парка составит 20 гектаров. Он раскинется и на открытых общественных местах, во дворах многоквартирных домов, создав совершенно уникальное для Новосибирска обустроенное пространство.

- Сквер «Союз кировчан», Затулинский городок аттракционов, территории вокруг кинотеатра «Рассвет» и поликлиники № 22 будут органично объединены. Также сюда будут включены пешеходные бульвары на улицах Зорге и Громова. Строители сохранят и уже существующие объекты, например, культовую для кировчан Бардовскую поляну, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов.

Не только красивое, но и безопасное место

Депутат Сергей Трубников сказал, что твердо уверен в успехе проекта. Вместе с новаторскими решениями в парке будет реализована и современная система безопасности.

- Затулинский дисперсный парк станет лучшим в городе. Здесь применяются самые современные инженерные решения. Все коммуникации уложены под землю, освещение по самым новым нормам комфорта, дорожки не скользкие, из хорошего камня. Отдельно стоит сказать об озеленении. Мы посоветовались с жителями, поэтому здесь будут хвойные растения и красивые декоративные кустарники. Отдельно стоит сказать об организации безопасности. Здесь смонтируют около 50 видеокамер, появятся тревожные кнопки. Картинка с камер будет передаваться в ближайшую дежурную часть полиции, - объяснил депутат.

По словам Дмитрия Колпакова, идею дисперсного парка предложили сами жители Кировского района. Люди сформулировали задачу так: «Очень не хватает приличных мест, где можно с девушкой погулять, с детьми отдохнуть».

Беговая дорожка во дворе

На встрече с активом жителей жилых комплексов Акварельный, Просторный, Матрешки депутаты показали губернатору, как реализуются инициативы местных жителей по развитию придомовых территорий.

- В Кировском районе мы активно реализуем проект «Территория детства», по которому строят комплексные площадки с тренажерами, детскими городками. Куратор проекта - мой коллега Дмитрий Асанцев. Находимся в постоянном контакте с людьми, разрабатываем и утверждаем проект вместе с жителями. В итоге все довольны, потому что есть много нюансов, ведь придомовая территория должна быть удобна и для бабушек, и для молодежи, и для маленьких детей, - считает Сергей Трубников.

Также депутаты провели для Андрея Травникова экскурсию по спортивному модулю и крытому ледовому катку по улице Зорге. Три многофункциональных модуля были построены в Кировском районе по инициативе депутатов Кировки. И эти объекты востребованы кировчанами круглогодично и практически круглосуточно - время занятий со спортивными инструкторами расписано по минутам.

Больше всех поликлиник в стране

Депутаты района поднимали вопрос о необходимости строительства новых поликлиник. В результате из семи запланированных в области поликлиник две будут построены в Кировском районе.

- В Затулинском жилмассиве более 100 тысяч жителей. Поликлиника № 22 объективно уже не справляется с объемами посетителей. А ведь микрорайоны постоянно растут. Поэтому от лица всех кировчан хотел бы поблагодарить правительство области и губернатора за реализацию этих важнейших наказов, под которыми подписались 18 тысяч жителей. Теперь поликлиники появятся и в Затулинском, и в Южно-Чемском жилмассиве, - подчеркнул Дмитрий Колпаков.

Андрей Травников согласился, что в новых объектах здравоохранения Кировский район нуждался уже давно. Он заверил, что проект перешел в стадию реализации и уже получил финансирование.

- Мы только что провели совещание «на ногах» и понимаем, что в августе здесь появятся строители. В сентябре будет закончена разработка проектной документации, а в октябре мы выйдем на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство. Дальше начнется полномасштабное строительство, - резюмировал глава региона.