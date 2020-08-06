Погибла за 3 секунды: девушка из новосибирской деревни разбилась в страшном ДТП в Омске

Ангелина была настоящей красоткой. Фото: УГИБДД УМВД по Омской области/соцсети.

19-летняя Ангелина Маркина сдала рабочую смену в омской кальянной, а потом оказалась в такси, где водителем работал ее знакомый 22-летний Дамир Аубакиров. В автомобиле ехала еще одна молодая пассажирка, знакомая водителя. Сейчас следствие выясняет, была ли ночная поездка обычными покатушками молодежи или парень развозил девушек домой по заказу.

Камеры видеонаблюдения на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина запечатлели момент ДТП. Видно, что «Датсун», где сидела молодежь, буквально сносит на огромной скорости «Лексус», движущийся на зеленый свет. Авария, унесшая сразу три жизни, длилась всего 3 секунды.

Погибшая Ангелина родилась в очень маленькой деревушке Татарского района. У девушки небольшая семья: старшая сестренка и мать, которые так и живут в Городенке. Недавно Ангелина переехала в Омск, который к деревне ближе, чем Новосибирск.

- Она хорошо училась, была очень компанейской и веселой девчонкой, - рассказала КП-Новосибирск подруга детства Анастасия Гайнанова. - Всегда хотела уехать из деревни и стать самостоятельной. А после школы многие наши знакомые подались в Омск. Ангелина поступила в техникум отраслевых технологий на парикмахера, она часто нам с девчонками делала прически перед школьными дискотеками. Окончила техникум, получила диплом, а работать пошла в кальянную. Может, и не мечтала парикмахером стать. Вообще, она очень рисовать любила, интересовалась дизайном.

Знакомые Ангелины из Омска тоже очень по-доброму отзываются о девушке.

- Она всегда была доброй, веселой девушкой, на ее лице постоянно светилась улыбка. До сих пор не могу поверить в эту страшную новость, - говорит Марина Витман.

Действительно, на страничке Ангелины в социальных сетях закреплен позитивный пост: «Улыбка - лучший ответ на хамство». Известно, что у девушки было много поклонников. Это не удивительно, Геля была очень эффектной.

- За ней ухаживал какой-то парень. Но я не знаю, насколько там было серьезно. Она не очень любила рассказывать про личную жизнь, - вздыхает подруга детства Анастасия Гайнанова.

Возможно, погибший таксист вез девушку после работы как раз на свидание, но теперь об этом вряд ли кто узнает. Омский перекресток стал последним пунктом назначения для торопившейся куда-то троицы.

Удивительно, но у водителя «Лексуса», которого протаранила молодежь на «Датсуне», после такого сильного удара даже царапины не осталось. В его автомобиле сработали подушки безопасности, которые спасли ему жизнь.

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