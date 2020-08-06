«Это чудо!»: девочка-аутистка, которая молчала пять лет, заговорила после катания на лошади

Пять лет девочка ни с кем не разговаривала и не общалась. Фото: личный архив героя.

Пятилетняя девочка из Новосибирска, не проронившая ни слова с самого рождения, вдруг заговорила после занятий с лошадкой по кличке Грация. Теперь они лучшие подруги. О необычной дружбе и вере в чудо — в материале КП-Новосибирск.

В 3 года Кате поставили диагноз «аутизм». Ее мама Юлия Крючкова говорит, что сначала семья не подозревала, что с девочкой что-то не так. Как и положено грудничкам, Катя училась ходить, пыталась держать ложку в руках, сама переворачивалась со спины на животик, ползала. Малышка росла на глазах, но делала это молча. Не говорила. Молодая мама сначала все списывала на лень ребенка.

— Отклонения мы обнаружили, когда начали проходить медкомиссию для детского сада. Тогда врачи и поставили ей диагноз «аутизм». Дочке было 3 года, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Первая фраза Кати: «Бабушка, спасибо за хлебушек». Фото: личный архив героя.

Мама стала штудировать литературу, как помочь таким детям. В переводе «аутизм» означает «ушедший в себя», или «человек внутри себя». Аутисты не проявляют эмоций, не любят говорить и находиться в центре внимания. Юлия узнала, что многим хоть как-то социализироваться помогают животные. Решила попробовать подружить ребенка с собакой, но девочка ее испугалась — подбежала к маме и спряталась за ее юбку. Тогда Юлия решила попробовать иппотерапию — привезла дочку на ипподром. К удивлению женщины, Катя быстро подружилась с лошадкой и с удовольствием шла на каждое занятие.

— Нашу лошадь зовут Грация. Катя ездит на ней с первого занятия. Постоянно выполняют разные упражнения — сначала лицом вперед, потом — спиной. Так и подружились, — описывает Юлия.

Катя каталась на лошади полтора года раз в неделю. Глаза девочки светились от счастья, когда она приходила на ипподром. Но мама решила попробовать еще один нетрадиционный метод — дельфинотерапию. Семья специально даже съездила в Крым. Но девочка испугалась дельфинов еще больше, чем собак. Поэтому вернулись к лошадям.

Катя и лошадь Грация - лучшие подружки. Фото: личный архив героя.

— Однажды мы подхватили с дочкой ротавирусную инфекцию, нас забрали в больницу. Именно там Катя и сказала первую фразу, обращенную к моей маме: «Бабушка, спасибо за хлебушек». Я была поражена! Не ожидала, что мой ребенок вообще заговорит, — и вдруг не просто слово, а сразу предложение! Это чудо, — вспоминает со слезами в голосе молодая мама.

И так с каждым днем молчаливая девочка начинала разговаривать все больше и лучше. Оказалось, у девочки даже чувство юмора есть. Она ходит в обычный детский сад и даже завела друзей.

— Катя начала общаться с ребятишками на детской площадке, сама придумывает какие-то игры, это уже совсем другой ребенок, — радуется Юлия.

Катя продолжает заниматься иппотерапией и уже учится ездить на Грации рысью. Мама уверена, что дружба с лошадьми сделает из Кати не только веселую болтушку, но и, возможно, успешную спортсменку в будущем. А врачи в ближайшее время могут снять с ребенка диагноз «аутизм».

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