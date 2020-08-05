Новосибирские ученые вывели черные помидоры со вкусом манго и огурцы-альбиносы

Те самые необычные огурцы и помидоры. Фото: Евгения МОРЕВА/Татьяна ШТАЙНЕРТ.

Ученые СО РАН вывели необычные гибридные овощи — белые огурцы, которые не горчат, и черные помидоры, на вкус похожие на манго. Выращивали экзотику на опытных полях в Советском районе Новосибирска, эксперимент занял более 15 лет. Зачем это надо ученым и чем полезны огурцы-альбиносы и помидоры-«негритята» — в материале КП-Новосибирск.

Чтобы получить черный сорт помидоров, использовали семена из Америки и Сибири. Фото: Татьяна ШТАЙНЕРТ.

ОВОЩИ ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ

Издалека эти грядки будут похожи на шахматную доску: огурцы — белые, помидоры — черные. Но пока дачникам недоступны экзотические семена и плоды. Они есть только у ученых. Те рассказывают, как на генном уровне изменили сначала цвет овощей, а потом и вкус. Например, сеньор помидор похож на манго.

— Черные помидоры получены нами при скрещивании дикорастущих томатов из Южной Америки и наших — из Сибири. А чтобы получить белый огурец, мы скрещивали семена плодов из Всероссийского института растениеводства имени Вавилова и выращенные нами. Звучит просто, но это долгий процесс, — рассказала КП-Новосибирск заведующая лабораторией селекции овощных культур и картофеля СО РАН Татьяна Штайнерт.

«Негритята» выдерживают холод до -3. Фото: Татьяна ШТАЙНЕРТ.

Ученые не просто так занимаются селекцией. Важен не только необычный цвет, приятный вкус, но и польза. Например, в огурцах, которые ученые ласково назвали Белая Красота, содержится большое количество йода. Возможно, поэтому внутри плод насыщенного бежевого цвета. А внешне так вообще напоминает кабачок.

— Белый огурец не горчит. Но главное, что он богат полезными элементами. Мы живем в йододефицитном регионе, и белый огурец станет для нас своего рода лекарством. Кроме того, он обладает великолепными засолочными качествами. Да и внешне красив, — показывает Татьяна.

Сорт Белая Красота. Плоды богаты йодом и полезны для здоровья. Фото: Евгения МОРЕВА.

ОВОЩИ ЖДЕТ ПРОВЕРКА

Черные помидоры тоже полезны. Темный цвет говорит о том, что помидор богат антиоксидантами (как в чернике или баклажанах), которые нужны человеку.

— Черные помидоры превращают свободные радикалы (содержатся в жирной пище) в пассивную форму, таким образом организм оздоравливается. Например, стенки сосудов становятся более крепкими, артериальное давление нормализуется, желудочно-кишечный тракт восстанавливается, — говорит Татьяна.

Выводили Белую Красоту более 15 лет. Фото: Евгения МОРЕВА

Но когда же белая и черная красота появится на прилавках? Сначала овощи должны пройти государственное сортоиспытание. Это означает, что их будут проверять перед тем, как дадут попробовать горожанам. И в зависимости от результатов станет понятно, появится ли гибрид на полках магазинов и рынков или же нет.

Необычные огурцы ждет проверка. Фото: Евгения МОРЕВА.

— Сорта огурцов очень разнятся по срокам созревания, по типу использования, по устойчивости к заболеваниям и по типу плодоношения. У нас представлены и скороспелые, и огурцы для весеннего оборота теплиц (устойчивы к перепадам температур), и пчелоопыляемые сорта, — перечисляет Татьяна Штайнерт.

Кстати, в этом году все овощи, выведенные учеными, хорошо показали себя в условиях засухи, так что это еще один плюс для гибридов.

Как вам такой огурчик? Фото: Евгения МОРЕВА.

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