Партия «За правду» прошла регистрацию в Новосибирском избиркоме

Основанная Захаром Прилепиным партия «За правду» уже официально вступила в борьбу за мандаты в Новосибирской области. Регистрация в Избиркоме состоялась, хотя ее итог не до конца устраивает команду знаменитого писателя. Многим кандидатам по одномандатным округам избирательная комиссия отказала в регистрации, не приняв подписи. Отстаивать свою правду партийцы намерены в суде, а пока объявляют: зарегистрированы кандидат в Совет депутатов города Новосибирска по одномандатному округу в Калининском районе, а также партийный список.

О том, каковы цели партии, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал глава Новосибирского отделения Петр Дикарев и его союзники: предприниматель Денис Родин, член совета регионального отделения партии Сергей Шилов, исполнительный директор некоммерческой организации «Неизвестная Сибирь» Алексей Миронец, представители охранной деятельности Елена Дружинина и Алексей Ляшенко.

Член совета регионального отделения партии Сергей Шилов, представитель охранной деятельности Елена Дружинина, предприниматель Денис Родин, глава Новосибирского отделения Петр Дикарев. Фото: Хаджимурад Магомедов.

К слову, Ляшенко - офицер запаса и многодетный отец - тот самый кандидат, который идет на выборы по одномандатному округу.

Улучшение качества жизни, продолжение строительства Новосибирского метро и даже решение проблемы с неприятным запахом в городе - этим намерена заниматься партия в Новосибирске. А базовые принципы и идеи партии перечислил в эфире председатель отделения Петр Дикарев.

- Базовые принципы прописаны в манифесте нашей партии - о том, что Бог есть, семья состоит из мужчины и женщины, что Россия - великая страна, что от нее нельзя отторгать территории, а присоединять - почему бы и нет, если по обоюдному согласию. Со всеми принципами можно ознакомиться в манифесте нашей партии, - сказал Дикарев.

Подробнее о планах партии «За правду» можно узнать, послушав запись эфира Радио «Комсомольская правда».