Новые люди взялись за физкультуру и спорт: политическая партия предлагает ослабить режим ограничений и открыть фитнес-центры в Новосибирске

Письмо с таким предложением представители регионального отделения направили в правительство Новосибирской области. Как пояснили новые люди, это решение было принято из-за большого количества обращений, поступающих как от представителей спортивного бизнеса столицы Сибири, так и от поклонников здорового образа жизни.

Напомним, что к настоящему моменту в Новосибирской области смягчение ограничительных мер уже коснулось целого ряда сфер жизни. Так, с 6 июля в Новосибирской области вернулись к работе веранды заведений общественного питания и летние кафе. Открыли двери торговые центры, занимающиеся оптовой реализацией непродовольственных товаров. С 1 августа коллективы всех новосибирских учреждений культуры вышли на репетиции. При этом ни на день не прекращало работы городское метро, с началом пляжного сезона городские места отдыха заполнены людьми.

Что касается спорта, то люди, занимающиеся им серьезно, на постоянной профессиональной основе, получили возможность возобновить тренировки на территории муниципальных и государственных учреждений.

Таким образом, новосибирцам можно гулять, посещать летние площадки ресторанов, передвигаться на общественном транспорте, ходить на пляжи и в магазины. Нельзя им одного - заниматься физкультурой. Страдают от такого решения обе стороны: и представители спортивного бизнеса, и поклонники физкультуры.

- Наш клуб совсем новый - мы успели проработать немногим более полугода, когда началась пандемия, - говорит управляющий директор фитнес-центра Made In Gym Нино Колмагорова. - И вот с 28 марта мы, как и все представители индустрии, закрыты. И чем дольше этот вынужденный простой продолжается, тем выше вероятность, что мы из него уже не выйдем. Ситуация в нашей сфере критическая. Мы продолжаем платить зарплату сотрудникам, а возможности зарабатывать у нас нет.

Нино подчеркивает, что еще в самом начале пандемии коронавируса залы фитнес-центра были оборудованы самыми современными системами рециркуляции и ионизации воздуха, сотрудники готовы к работе в условиях определенного графика тренировок, необходимого для того, чтобы избежать одновременного нахождения в залах большого количества людей.

Очень хотят открытия фитнес-центров и их клиенты. Поклонники здорового образа жизни не понимают, почему им не разрешают заниматься спортом.

- В парках людей полно, на воркаут-площадках не протолкнуться, пляжи забиты - и я молчу про общественный транспорт, - недоумевает мастер спорта международного класса по плаванию, рекордсмен России Александр Тризнов. - При этом тренажерные залы и фитнес-центры закрыты. Никто не говорит, что на пандемию нужно махнуть рукой. Но мы в состоянии соблюдать необходимые меры гигиены, максимально препятствовать распространению заболевания и при этом поддерживать физическую форму, а также укреплять иммунитет.

Просьбы людей и привели к обращению в правительство Новосибирской области: партия «Новые люди» предлагает смягчить ограничительный режим и в ближайшее время разрешить работу всей спортивной сфере региона.

Напомним, что в начале июня новые люди обратились к региональным властям с письмом, в котором предложили отменить режим самоизоляции в регионе и дать разрешение сотням тысяч новосибирцев возобновить работу. Это предложение было поддержано рестораторами региона, а затем и поставщиками продукции, представителями ивент-индустрии (фотографы, ведущие и диджеи), а также арендодателями. Власть услышала голос народа и разрешила рестораторам открыть веранды и летние кафе, тем самым поддержав сферу общественного питания.