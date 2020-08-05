Настоящая забота о зрении

Лет 20 - 30 назад было время продавца - тогда продавался любой поступавший в продажу товар. Постепенно ассортимент расширялся, люди перед покупкой стали больше внимания обращать на цену и специальные характеристики. Так настала эпоха покупателя. Сегодня потребители очень требовательны как к качеству самих товаров, так и к сопутствующему сервису и комфорту. Особенно ярко это проявляется на рынке медицинских услуг, ведь тут покупатель тратит средства на собственное здоровье.

В клинике лазерной коррекции «Эксперт Зрения» на деле заботятся о комфорте пациентов. Еще на этапе основания клиники было подобрано удобное месторасположение в трех минутах ходьбы от станции метро «Октябрьская»: улица Кирова, 32. Согласитесь, в сибирские морозы или в часы пик с 10-балльными пробками это имеет очень большое значение. Также поблизости всегда можно найти свободное парковочное место.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

Простой номер телефона клиники лазерной коррекции «Эксперт Зрения» - 209-10-20 - легко запомнить. Подобные продуманные мелочи создают приятное ощущение дружелюбного отношения компании к своим клиентам.

Всю заботу и внимание к себе посетители клиники «Эксперт Зрения» могут прочувствовать при диагностике, подготовке, проведении и сопровождении после операции. На каждом этапе с ними общается доктор, доступно объясняя те или иные действия. Практикой доказано, что если пациент хорошо информирован и понимает суть происходящего, то он намного комфортнее переносит операционное вмешательство.

В уютной комнате отдыха клиники «Эксперт Зрения» можно (и нужно!) полностью расслабиться после операции и порелаксировать в исключительно удобных креслах.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

Перед уходом домой пациент неизменно получает необходимый набор препаратов для скорейшего восстановления. Да, в клинике «Эксперт Зрения» взяли на себя заботу и оградили от похода в аптеку.

- Приводя в пример клинику лазерной коррекции «Эксперт Зрения», стоит сказать о том, что мы развернуты лицом к пациентам и открыты для дальнейшего развития, - отмечает Илья Богуш, возглавляющий медицинское направление.

В Новосибирске у него сложившаяся репутация талантливого хирурга и отзывчивого человека. С ним в команде трудится Лилия Захарова, отвечающая за взаимодействие и общение с пациентами. Она - медик с богатым опытом работы в больнице скорой помощи, психолог и дипломат по призванию. Илья Богуш и Лилия Захарова вместе создают комфортные условия получения медицинских услуг в клинике лазерной коррекции «Эксперт Зрения».

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

«Вишенкой на торте» в начальный период работы клиники являются различные акции. Например, в августе стоимость первичной диагностики возвращается пациенту при проведении лазерной коррекции зрения. Сама коррекция в августе стоит лишь 17 000 рублей.

- Не стоит бояться лазера - просто доверьтесь профессионализму и заботливым рукам наших специалистов! - с улыбкой говорит Лилия Захарова. И ее слова могут подтвердить десятки благодарных новосибирцев, уже ставших пациентами клиники «Эксперт Зрения».

Клиника лазерной коррекции «Эксперт зрения»

ул. Кирова, 32

Тел. 8 (383) 209-10-20

www.expertzrenia.ru

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