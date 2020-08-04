«Не позорь фамилию, оденься!»: правнучку Михаила Булгакова застыдили за откровенные фото с подружкой

В социальных сетях набирают популярность фотографии неизвестной правнучки сестры Михаила Булгакова. Бывшая школьница то свою пятую точку в кадре покажет, то другие части молодого тела оголит. Подписчики сибирячки в культурном недоумении, некоторые уверены, что девушка позорит фамилию известного писателя. КП-Новосибирск связалась с предполагаемой родственницей Булгакова и узнала, действительно ли их что-то связывает или это обычный пиар.

«МНЕ ОБ ЭТОМ БАБУШКА РАССКАЗЫВАЛА»

Анне* Булгаковой 17 лет, и она только-только окончила 11-й класс. Еще будучи старшеклассницей, занималась организацией молодежных концертов и вечеринок. А во время пандемии стала раскручивать «Инстаграм». Так и подписала свой профиль: «Та самая внучка Булгакова». В том, что она родственница знаменитого писателя, Аня уверена — говорит, ей об этом рассказывали с самого детства.

— Мне об этом говорили бабушка и мои родители. Я знаю, что его сестра Варвара жила в Новосибирске. Вот мой дедушка — родственник по линии Варвары Афанасьевны, но я никогда не хвастаюсь этим, так как не вижу в этом ничего особенного и считаю себя обычным человеком, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Действительно, родная сестра Булгакова — Варвара Афанасьевна проживала в Новосибирске. Она приехала сюда вслед за своим мужем Леонидом Карумой, которого отправили в ссылку в Сибирь, преподавала в школе № 42 (нынче -гимназия № 1) немецкий язык. В Новосибирске и умерла — ее могила находится на Заельцовском кладбище.

Сибирячка не видит в своем поведении ничего аморального. Фото: instagram.com

«НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ У МЕНЯ МНОГО»

Аня — не яркая представительница русской интеллигенции, а, скорее, типичный образец своего поколения. На ее страничке нет цитат из книг родственника, а подписки наполнены группами со смешными картинками. Аня любит выложить свои откровенные фотографии, эпатировать публику и заставить писать комментарии. Один из последних снимков вызвал особенно много споров. Аня и ее подруга сфотографировались на балконе топлес.

— Мы с подружкой сфотографировались на балконе поздним вечером. Я не ожидала, что это вызовет такую бурную реакцию у подписчиков. Но после публикации их сразу стало на 2 — 3 тысячи больше, — хвастается девушка.

Хейтеры ей пишут, что она позорит известную фамилию: «Прадед в гробу перевернулся», «Не позорь фамилию», «Оденься» — и все в таком духе можно прочитать у нее на странице.

— Недоброжелателей у меня много. В основном все обвиняют меня во лжи, пытаются зачем-то доказать обратное. Мужчины пытаются навязать мне свою точку зрения. Утверждают, что женщина так себя вести не должна, подобные фотографии якобы непозволительны. И пытаются этим задеть моих родителей, — поделилась с КП-Новосибирск девушка.

А ЧТО СКАЖУТ РОДСТВЕННИКИ?

Кстати, в Новосибирске до сих пор проживает известный миру внук сестры Михаила Булгакова — Владимир Горбачев. КП-Новосибирск спросила, знакома ли ему эта девушка.

— Правнучка Анна? — переспросил Горбачев. — Первый раз слышу… Нет у нас таких.

Сама же Аня не видит в своем поведении ничего предосудительного и уверяет, что никого не обманывает — просто она дальняя родственница.

— Но я никогда не слышал об этой девочке. Похоже на абсолютную ерунду. Возможно, она авантюристка. Допустим, по каким-то боковым веткам она и родственница Варвары Афанасьевны, но я о ней впервые слышу. Странно, что она не знает ни меня, ни моего сына. У меня есть праправнучка, и ее зовут Таисия. Она в университете учится. Очень, кстати, интеллигентная девушка...

* Имя изменено, так как девушка несовершеннолетняя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru