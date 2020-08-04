«Кричал: «Давай, харчок убирай!»: блогерша обвинила бизнесмена в избиении ее сына за плевок на «Порше-Кайен»

Блогерша пожаловалась на нападение на ребенка в Новосибирске. Фото: предоставлено Еленой КАНАЕВОЙ..

Крупный новосибирский бизнесмен оказался в центре скандала из-за конфликта на парковке супермаркета. Известная блогерша обвинила миллионера в избиении ее девятилетнего сына. По ее словам, мужчина ударил ребенка, высунув руку из окна своего автомобиля. Бизнесмен заявляет, что перед этим мальчик плюнул на его «Порше». В этой истории пытался разобраться корреспондент КП-Новосибирск.

Международная семья впервые столкнулась с ксенофобией в России. Фото: предоставлено Еленой Канаевой

«ДЯДЕНЬКА МЕНЯ УДАРИЛ»

Владелица мехового салона в Новосибирске, мать двоих детей и блогерша Елена Канаева решила съездить с семьей в гипермаркет за продуктами. Шопинг закончился в полиции. На парковке возле магазина супруги Канаевы поссорились с другим покупателем на дорогом «Порше». Ему помешала тележка Канаевых, которая стояла между их машинами. Взрослые эмоционально обменялись фразами, муж Елены откатил тележку, как вдруг услышали стук и следом плач.

— Поворачиваемся — сын плачет. Говорит: «Дяденька меня ударил». Муж ему в ответ: «Ну давай, ударь меня! За что ты ударил моего ребенка?» А тот кричит: «Ваш ребенок плюнул на мой автомобиль. Давай, харчок убирай!» Сын признался, что всего лишь выплюнул жвачку под машину, а не плевался, — рассказала КП-Новосибирск Елена Канаева.

Подписчики подозревают, что мужчина, ударивший ребенка, - крупный бизнесмен. Фото: Предоставлено Еленой Канаевой

Мужики стали выяснять отношения, дети в машине — реветь в три ручья. Водитель «Порше-Кайен» развернулся и уехал, а родители вызвали полицию и поехали в больницу.

— Врачи детской городской клинической больницы № 1 обнаружили у девятилетнего мальчика ушиб мягких тканей левой ушной раковины, — показывает справку мама. И говорит, что так просто оставлять этот инцидент не намерена, уже написала заявление участковому.

— Проводится проверка, — подтверждают в пресс-службе регионального МВД.

Однако раскрывать личность бизнесмена в МВД не стали.

Врачи подтвердили: у мальчика ушиб уха. Фото: Предоставлено Еленой Канаевой

«Я ЕГО ПРОСТИЛА»

Блогерша опубликовала в «Инстаграме» фото оппонента, которое успела сделать в разгар конфликта. Подписчики тут же кинулись вычислять личность мужчины и решили, что, предположительно, в нападении на ребенка участвовал новосибирский бизнесмен Николай З., совладелец крупного торгового холдинга и еще более 10 компаний. Мы попросили в одной из них прокомментировать скандал или опровергнуть информацию об участии бизнесмена в конфликте, но в компании общаться отказались.

— Да, это тот самый бизнесмен. После всей этой ситуации мне стала писать его жена. Утверждала, что никакого удара не было и я хочу просто пропиариться. Со слов обидчика, мы — хамоватые родители и не научили ребенка хорошим манерам, ребенок плюнул — он схватил его за ухо. Но по факту был удар, даже на следующий день щека и ухо все еще были красные. А после поста мне еще угрожают, что привлекут за клевету, — возмущена женщина. — Впрочем, я уже простила мужчину и даже не надеюсь на публичное извинение за то, что Николай ударил моего сына. Не хочу продолжать этот негатив. Пусть дальше разбирается полиция.

После публикации поста блогершу начали травить с фейковых аккаунтах. Фото: предоставлены Еленой Канаевой

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Мальчик открыл окно и демонстративно плюнул»

Подписчики миллионера утверждают, что в авто вместе с миллионером сидела его супруга — руководитель известного детского ансамбля в Новосибирске. Она рассказала свою версию в комментариях и обвинила Елену в скандальности.

«Не могу не прокомментировать ситуацию, так как была ее свидетелем! Папа мальчика поставил тележку под багажник другого покупателя, начал вести себя провокационно. Мальчик открыл окно и демонстративно плюнул в машину мужчины, и быстро закрыл окно. После этого началась эта сцена. Мальчика уж точно никто не бил! — написала директор студии.-Почему не выложите фото\видео как все начиналось?.

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