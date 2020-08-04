Чернеют и тухнут: новосибирский фермер ждет китайцев за «столетними яйцами»

Фермер из небольшого села Плотниково, что в 20 километрах от Новосибирска, научился изготавливать экзотический деликатес, популярный среди азиатов - «черные», или «столетние яйца». Китайцы их уже оценили и даже заказали сибиряку партию из 50 штук. Как их приготовить по сибирской технологии - в материале КП-Новосибирск.

Тот самый деликатес. Фото: личный архив.

ЯЙЦО В ПЧЕЛИНОМ ВОСКЕ

Александр Таранов несколько лет назад полгода провел в Поднебесной и очень проникся китайской кухней. Вернувшись в родное село, мужчина занялся разведением птицы. Возле его дома пасутся более 300 разных видов пернатых - куры, гуси, цесарки, индоутки. Все несутся, так что грех не взяться за эксперименты. Таранов однажды вспомнил, как в одном из ресторанов Китая пробовал необычное блюдо пиньинь - «императорские черные яйца». Внешне они похожи на желе, обладают тухловатым запахом и необычным вкусом. Александр тщательно изучил китайскую технологию приготовления и решил адаптировать ее под местные условия. Получилось не сразу.

- В Китае есть традиционная технология. По ней яйца готовятся от четырех месяцев до полугода. Я же придумал свой способ, ускоренный - за 20 дней делаю, - рассказал КП-Новосибирск Александр Таранов. - Яйца помещаются в специальный крутой щелочной раствор, потом каждое покрывается пчелиным воском и заворачивается в пергамент, укладывается вся эта партия в коробку с рисовой стружкой. А дальше деликатес зреет с соблюдением температурного режима. Что происходит в это время? Белок и желток ферментируются и становятся плотными - само яйцо приобретает практически черный цвет. Меньше чем за месяц мы получаем «столетнее яйцо» в чистом виде.

Если на пороге азиатские гости, то можно смело угощать. Правда, перед едой чищенное яичко лучше немного проветрить, чтобы тухлый запах не перебивал аппетит.

- Но это не тухлое яйцо. Это такая технология. Отравиться им невозможно. Тухлое - это негодное или испорченное. «Вековые яйца» просто имеют специфический запах, - добавляет фермер.

Хозяйство сибиряка находится в селе Плотниково. Фото: личный архив.

ХОРОШИ ПОД ВОДКУ

Для приготовления императорского деликатеса годятся куриные, гусиные и даже утиные яйца. Их обычно употребляют как самостоятельную закуску или добавляют в традиционные азиатские блюда. Первыми дегустаторами были китайцы. Однажды они приехали на ферму целой делегацией, попробовали, а потом выкупили всю партию. Кстати, «черное яйцо» местного производства стоит дешевле, чем в Пекине: куриное - 50 рублей, гусиное - 100 рублей за штуку.

В период пандемии количество китайцев в Новосибирске заметно уменьшилось. Туристов совсем не стало. Но Александр не отчаивается - у него уже готов заказ для азиатских гостей. Осталось дождаться открытия границ. Эти яйца не зря называют «столетними» - при правильном хранении они могут настаиваться хоть век и с каждым месяцем становиться все вкуснее.

- Я могу смело назвать себя гурманом, - говорит птицевод-новатор. - Эти яйца мне самому очень нравятся. Хороши в качестве закуски к крепкому алкоголю. У меня есть знакомые, которые иногда покупают, тоже оценили деликатес.

Как вам такие яйца? Фото: личный архив.

А ЧТО СКАЖУТ КИТАЙЦЫ?

Интересно, но в китайских ресторанах Новосибирска такого, казалось бы, традиционного для азиатов блюда в меню нет. Возможно, потому что в Китае оно вовсе не дефицитное, поэтому гости из Поднебесной не особо скучают по «черным яйцам» в России.

- В Китае «вековые яйца» едят чаще всего на завтрак, приправляя их соевым или устричным соусом с чесноком, - поделилась с КП-Новосибирск совладелица ресторана «Шифу» Чжан Ай Линг. - Готовят их, конечно, долго: от одного месяца до четырех. Используют чаще всего утиные яйца. Каждое обматывают листьями чая, потом обваливают в золе, щелочной глине, убирают в корзину и закапывают в землю. Белок становится желеобразным, какого-то сине-коричневато-черно-зеленого цвета, а желток - черным. В Шанхае «вековые яйца» для продажи и поставки в рестораны производят несколько специализированных компаний. Хотя в провинциях местные жители делают такие для себя в домашних условиях. Блюдо любят не только китайцы, но и корейцы, японцы. Хотя лично мне оно не особо нравится.

Чжан Ай Линг рассказала, что в ее семье любят другие яйца. Это более быстрая технология приготовления и без тухлого запаха.

- Мы замачиваем яйцо в насыщенном солевом растворе, а через несколько часов оно уже готово. По вкусу почти как обычное соленое яйцо. И в ресторане азиаты иногда именно такие заказывают, - уверяет девушка.

Так хранятся яйца. Фото: личный архив.

СПРАВКА «КП»

В Китае эти яйца называют пиньинь. На английском это звучит как pidan (пидан). Название переводится как «столетние», или «тысячелетние яйца». Второе название - сунхуадань. Его этой закуске присвоили за мелкий узор на белке, напоминающий хвойную ветвь. Дословно «сунхуа» переводится как «цвет сосны», а дань - «яйцо». Этот оригинальный деликатес пользуется повышенной популярностью на своей родине. Китайцы с уважением называют его еще «императорскими яйцами». В других странах это экзотическое блюдо особого восторга не вызывает. Интересуются им гурманы и просто любопытные люди.

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