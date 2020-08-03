«Ребенка выгуливают на балконе»: соседи переживают за шестилетнего мальчика, чей отчим лезет на стены

В социальных сетях появился ролик, где в главной роли сибирский Человек-паук. Молодой парень спускается на улицу с балкона третьего этажа. Очевидцы говорят: таким образом он сбежал из-под «домашнего ареста» супруги выпить к своим друзьям. Ролик набрал в интернете уже больше 11 тысяч просмотров. Многие смеются. А вот жителям дома, по чьим стенам ползает «супергерой», не до смеха — они переживают за пасынка молодого человека и его беременную сожительницу. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

По словам Ирины, Ваня работает. Фото: личный архив героя

СОСЕДИ НАЗЫВАЮТ ЕГО АЛКАШОМ

Ирине* 22 года, сейчас она ждет второго малыша. В эту квартиру она переехала вместе с сыном пару лет назад. Тогда у ребенка был другой папа. А сама Ира работала в пивном магазине через пару домов от своего. Никаких вопросов у соседей эта пара в то время не вызывала.

— Этот мужик, видимо, держал ее в ежовых рукавицах. Но как только он съехал и появился другой, началось. Ее новый сожитель, Иван*, любит выпить. Часто вижу его в нетрезвом состоянии, — рассказала КП-Новосибирск жительница хрущевки.

Соседи добавляют: из их квартиры регулярно слышен шум, громкий смех, по подъезду ходят незнакомые люди, иногда соседи вызывают полицию — вот недавно в семействе драка была. Сама же Ирина под присмотром социальных служб — родила в 16 лет, да и в отделе социальной защиты состоит на учете как малообеспеченная. К ней иногда приходят с проверкой чиновники. Перед такими визитами молодая мать успевает навести марафет и отрезвить сожителя.

До беременности Ира работала в магазине. Фото: личный архив героя.

— Больше всего жалко мальчика. Он почти не появляется на детской площадке. Гуляет в основном на балконе, если же выходит на улицу, то может в ребятишек камень кинуть или даже укусить, — жалуются местные.

Жители дома волнуются, что шестилетний ребенок растет в нездоровой атмосфере. Вот и 2 августа, в День ВДВ, соседи заметили карабкающегося по стене мужчину.

— Он так однажды и домой пытался попасть. Ира вроде как его домой не пускала, он пьяный был. Так Ваня и решил зайти в окно с улицы, — вспоминает соседка и говорит, что с другими жильцами планирует обратиться в ПДН и органы опеки: пусть получше присмотрят за семьей.

Пара ждет пополнения. Фото: личный архив героя

А ДЛЯ ЖЕНЫ ОН — СУПЕРГЕРОЙ

КП-Новосибирск удалось найти Ивана и его сожительницу. Молодая женщина объяснила, почему ее возлюбленный карабкается по стенам. Она акцентирует внимание на том, что ребенок эти сцены не видит.

— Сын сейчас на даче с бабушкой, его одного дома никто не оставляет, это все наговоры. А Ваня вчера пришел домой выпивший. У его друзей праздник был — День ВДВ. Ключи в диван закинул и забыл об этом. Я ушла в магазин и закрыла его на замок. В это время опять пришли друзья, позвали гулять, вот он и полез к ним с балкона, — поделилась с КП-Новосибирск Ирина.

Соседи утверждают, что пара пьет не только по праздникам. Фото: личный архив героя.

Ира не отрицает, что один раз Ване пришлось и домой попадать через лоджию. Он пришел домой навеселе, а она его не пустила в воспитательных целях. Тогда муж решил брать квартиру вертикальным штурмом. Так что тропинка по прямой вверх уже изучена и протоптана не раз нетрезвой ногой.

— Ванюша исправится. Устроился разнорабочим, через наше местное ЖЭУ работает сейчас. В каждой семье есть люди, которые выпивают. Мой муж выпил, но вчера же праздник был, это нормально, — оправдывает своего «супергероя» женщина. — Я понять не могу, для чего соседи это делают. Если им нравится, пусть снимают дальше… А возможно, им просто скучно, вот и лезут в нашу жизнь, в чужую семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1620" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/794146" frameborder="0"></iframe> «Ребенка выгуливают на балконе»: соседи переживают за шестилетнего мальчика, чей отчим лезет на стены. Автор: "ЧП Новосибирск".

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