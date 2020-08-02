«Мама кричала от боли»: пенсионерку лечили от бронхита, а она умирала от рака

Родные 83-летней Нины Матвеевой сами обратились за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Дочка умершей пенсионерки из райцентра Каргат пытается доказать, что в смерти ее мамы виноваты врачи, которые не смогли во время определить опасную болезнь – рак кишечника.

В гибели пенсионерки родные винят врачей. Фото: личный архив.

«ПАДАЛА, НЕ МОГЛА ДЫШАТЬ»

- Моя мама даже после 80 лет на огороде копалась, готовила, была активной женщиной, - рассказала КП-Новосибирск Галина, дочка пенсионерки. — И вдруг слабость, одышка.

Пенсионерка жаловалась соседям: не могу пройди пару шагов, тяжело. А вот детей пугать не торопилась.

- Мне звонят из Каргата и говорят: мама только выйдет в огород и чуть не падает. Обратно домой заходит, держась за забор, - вспоминает Галина.

Перепуганная женщина отвезла маму в больницу.

- Мы сдали анализы, врач сказала, что это просто бронхит, выписала антибиотики. Мол, волноваться не о чем, - продолжает сибирячка.

Но Нине Евстафьевне с каждым днем становилось только хуже:

- Однажды позвонила мне: «Живот болит так, что сил нет». Я ей сказала, какие лекарства принять, вроде ненадолго ей полегче стало. Но потом боли возобновились: мы снова поехали в больницу, - описывает дальнейшие события Галина.

Пожилая сибирячка вместе со своей дочкой. Фото: личный архив.

Пенсионерку сразу же отправили на операционный стол: то, что сказали врачи потом, стало шоком для всей семьи.

- Оказалось, что у мамы – рак кишечника. Вырезать опухоль ей никто не стал: испугались, что она просто не переживет эту операцию. Как можно было проглядеть такое заболевание? Почему нас лечили от какого-то бронхита, когда мама умирала, - плачет Галина.

Возмутило сибирячку и отношение к таким тяжелобольным в клинике:

- Маме после операции вывели кишку в бок, ей нужно было постоянно менять калоприемники и промывать рану. А я прихожу однажды, и у нее вместо калоприемника – плохо примотанная перчатка, из которой все сочится. Мне заявили: мол, нет калоприемников. Я там такой скандал устроила, что через час из другой больницы привезли, — рассказала КП-Новосибирск Галина.

В таких жутких условиях пенсионерка оказалась после операции. Фото: личный архив.

«МЫ ВАШЕЙ МАМЕ УЖЕ НИЧЕМ НЕ ПОМОЖЕМ»

Вскоре после операции пенсионерку выписали из больницы, но дома ей не стало лучше:

- У мамы поднялась температура: ее опять начали лечить антибиотиками. Организм не усваивал препараты, началась страшенная аллергия, развился диабет второго типа, - рассказывает о последствиях дочка пенсионерки.

Сибирячка опять устроила скандал в больнице, добилась, чтобы ее маме сделали КТ. Но врачи откровенно говорили, женщине уже ничем не помочь.

- Они просто отправили обратно домой умирать, - плачет Галина.

Через несколько недель Нины Евстафьевны не стало. Сейчас ее дочка пытается добиться, чтобы врачей, которые не смогли определить болезнь сразу, а потом лечили ее маму антибиотиками, наказали. Она уже написала заявление в Следственный комитет: там идет проверка.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в министерство здравоохранения в Новосибирской области: ответ мы обязательно опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru